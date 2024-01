Najlepšie projekty roka 2023 môžu získať ocenenie Atlas

Bratislava 9. januára (TASR) - Najlepšie enviroprojekty minulého roka môžu získať ocenenie Atlas. Záujemcovia môžu svoje projekty prihlásiť do niektorej z piatich kategórií do 3. februára. Môžu sa tak uchádzať o odmenu vo výške 10.000 eur. Piati víťazi budú známi 22. apríla. TASR o tom informovala Nadácia VÚB, ktorá cenu udeľuje.



Svoj projekt môžu nominovať neziskové organizácie, ochranárske združenia, samosprávy, školy či firmy. Prihlásiť ich môžu do kategórií ochrana prírody Slovenska, zlepšovanie životného prostredia, osveta, eko startupy a zelené podnikanie. Popri piatich cenách môže hodnotiaca porota udeliť aj špeciálnu Cenu poroty.



Ocenenie Atlas má podľa organizátora za cieľ poukázať na konkrétne aktivity realizované v roku 2023, ktoré zanechali pozitívnu stopu v záchrane biodiverzity, ochrane životného prostredia, enviro vzdelávaní či rozvoji zelenej ekonomiky na Slovensku.