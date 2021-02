Najviac odpadu v rámci litteringu tvorili plastové výrobky

Bratislava 18. februára (TASR) - Najviac odpadu v rámci voľne pohodeného odpadu (litteringu) vo viacerých lokalitách Slovenska tvorili plastové výrobky (27,32 percenta). Druhým najfrekventovanejším odpadom boli plechovky, ktoré tvorili 20,78 percenta a tretím boli PET fľaše (17,83 percenta). Cigaretový odpad tvoril 7,49 percenta. Vyplynulo to z analýzy litteringu, ktorú robila organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak na jeseň minulého roka.



Spoločnosť urobila zber odpadu v obci Alekšince v okrese Nitra, na Kunovskej priehrade, v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, v obci Rybany v okrese Bánovce nad Bebravou, Žiari nad Hronom, Detve, v Nižnom Hrušove v okrese Vranov nad Topľou, v Jelšovskej doline pri Dolnom Badíne, na banskom náučnom chodníku v Kvetnici, v Gemerskej Hôrke a Plešivci v okrese Rožňava a pri vodnej nádrži Bobrovec.



Na západe Slovenska dominovali v odpade rôzne druhy plastov, nasledovali PET fľaše a nápojové plechovky. Cigaretový odpad podľa Envi-Paku nedosiahol ani jedno percento z celkového množstva odpadu.



Nápojové plechovky sa najviac nachádzali vo voľne pohodenom odpade na strednom Slovensku. Na druhom mieste bol plastový odpad a nasledovali PET-nápojové obaly. Cigaretový odpad tvoril 7,9 percenta, približuje Envi-Pak.



Na východe SR tvoril z litteringu cigaretový odpad 11,12 percenta, čo bolo najviac v rámci porovnaných lokalít, tvrdí organizácia. Vyzbieralo sa tam najviac plastov, plechoviek a PET fliaš.



"Teší nás, že je stále viac ľudí, ktorým by ani nenapadlo zanechať po sebe v prírode niečo, čo tam nepatrí. Dokonca pribúda tých, ktorí upratujú aj po tých ľahostajných. Pokiaľ však nepochopí každý jednotlivec, že odpad, ktorý v nej zanechá, budú musieť odstraňovať ešte jeho pravnúčatá, stále budeme musieť upratovať, vysvetľovať a vzdelávať," skonštatovala riaditeľka pre komunikáciu a marketing OZV Envi-Pak Katarína Kretter.



Poukazuje, že v prírode sa našli aj pneumatiky, topánky, textil, žiarovky, porcelán či hračky. Pripomína preto, že každá obec má povinnosť vybudovať a zabezpečiť pre svojich obyvateľov zberné miesto, kam môžu bezplatne odložiť odpad, ktorý nepatrí do triedeného či zmesového odpadu.