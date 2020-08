Odkalisko Poša je stále aktívne, aktivisti žiadajú anulovať povolenie

Bratislava 25. augusta (TASR) – Čistiareň odpadových vôd stále vypúšťa nebezpečné látky do odkaliska Poša, poukázala na to analýza občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu. Aktivisti majú vážne podozrenie na zneužitie povolenia od krajského úradu, ktoré umožňuje využívanie odkaliska. Žiadajú ho okamžite anulovať.



„Odkalisko je stále aktívne, sú tam vypúšťané látky, ktoré nepochádzajú z historickej doby ani z výroby Chemka. Najviac nás prekvapilo, že Chemko Strážske dostalo povolenie, aby do environmentálnej záťaže vypúšťalo ďalšie a ďalšie chemické látky,“ uviedla predsedníčka OZ Za našu vodu Annamarie Velič. Nebezpečné látky podľa nej ohrozujú ľudí v okolitých obciach. Oblasť je historicky zasiahnutá aj výskytom PCB látok, ktoré sa nachádzajú až na Zemplínskej šírave. Tieto karcinogénne látky môžu podľa OZ Za našu vodu spôsobovať aj iné metabolické a hormonálne poruchy.



Územie by sa mohlo zbaviť týchto látok prostredníctvom dekontaminačnej linky. „PCB látka sa dá efektívne a ekologicky zlikvidovať, hoci za nemálo peňazí,“ skonštatoval podpredseda OZ Za našu vodu Tibor Tóth, pričom poukázal na podobný prípad v českých Neratoviciach, kde sa vybudovala takáto linka aj s podporou eurofondov.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) informoval o tom, že sa začalo konanie vo veci uloženia nápravy na zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša. Nechať vedome prúdiť škodliviny, legalizovať alebo falošnými povoleniami predlžovať existenciu znečisťovateľa je podľa jeho mienky trestnou činnosťou.