Klimatická koalícia: Pri ochrane klímy treba spolupracovať so štátom

Bratislava 20. septembra (TASR) - Komplexný balík opatrení na ochranu klímy sa nezaobíde bez férovo nastavenej spolupráce so štátom. Tvrdí to trinásť environmentálnych organizácií, ktoré sa združili do Klimatickej koalície. Chcú podať Slovensku pomocnú ruku v plnení klimatických záväzkov. Informovala o tom koordinátorka Klimatickej koalície z organizácie Znepokojené matky Lucia Szabová.



Balík "Fit for 55" má za cieľ znížiť emisie oxidu uhličitého do roku 2030 aspoň o 55 percent. Prvý balík smerníc predstavila Európska únia v júli 2021, ďalší sa očakáva koncom roka. Zmeny sa majú dotknúť systému obchodovania s emisiami, emisných noriem automobilov, diskutovať sa bude aj o energetickej efektívnosti, uhlíkovom cle, zdaňovaní energie či o lesnom hospodárstve, priblížila Klimatická koalícia.



"Klimatickú zmenu nezastavia len číselné ciele, potrebujeme ich aj naplniť. Práve teraz sa bude diať obrovské množstvo nastavovania na legislatívnej, ale aj finančnej úrovni, ktoré určia trasu k uhlíkovej neutralite. Slovensko nesmie zostať pozadu. Bude to náročná práca a bez širokej spolupráce to nepôjde," povedala Szabová.



V súčasnosti je podľa Klimatickej koalície problémom roztrieštenosť klimatickej agendy medzi rezortmi a slabá koordinácia prípravy opatrení. Kateřina Chajdiaková zo Slovenskej klimatickej iniciatívy konštatuje, že nevidia jasné a odhodlané smerovanie k ochrane klímy a k riešeniu klimatickej krízy. "Politici to síce deklarujú, no na druhej strane robia kroky, ktoré skôr ohrozujú dosiahnutie vytýčených cieľov. Príkladom je nedávny návrh zníženia kritérií na energetickú efektívnosť budov či podpora fosílnych zdrojov vo vykurovaní, ako je zemný plyn. Toto nie je správna cesta," poznamenala Chajdiaková.



Hlavným cieľom Klimatickej koalície je koordinovane prispievať ku kvalitným klimatickým politikám a spravodlivému financovaniu klimatických opatrení. Súčasťou koalície je platforma Budovy pre budúcnosť, Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, Cirkulárny Hub, Climate Communications Slovakia, Cyklokoalícia, Extinction Rebellion Slovensko, Klíma ťa potrebuje, Nestrácajme čas, Priatelia Zeme-CEPA, Slovenská klimatická iniciatíva, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Znepokojené matky a Živica.