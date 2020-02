Platforma Moje Slovensko chce s Lesmi SR vysadiť milión stromov

Banská Bystrica 21. februára (TASR) – Milión stromčekov navyše oproti pôvodnému plánu vysadí v tomto roku štátny podnik Lesy SR v spolupráci s platformou Moje Slovensko. Vyplynulo to z dohody, ktorú na piatkovom rokovaní v Banskej Bystrici uzavreli zástupcovia platformy, štátneho podniku a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



„Lesy majú Slovensko spájať, nie rozdeľovať. Aktivitu mladých ľudí a zapojenie sa mladej generácie do životného cyklu našich lesov preto považujem za úžasné a jedinečné,“ povedala po stretnutí ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).



Aktivisti spoločne s odborníkmi na základe dohody zadefinujú druhy sadeníc, lokality i spôsoby výsadby, ktoré odkomunikujú s ľuďmi. „Vidíme problémy s ubúdaním lesov v SR a chceme im pomôcť. Reagujeme tak na výzvy z Davosu a taktiež sme sa inšpirovali našimi českými susedmi,“ vysvetlila Lenka Belovičová z platformy Moje Slovensko s tým, že načrtli aj možnosť zrealizovania aplikácie, ktorá by navigovala záujemcov k miestam sadenia.



Ako pokračoval generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník, podnik víta záujem verejnosti a stále sa zvyšujúci záujem o výsadbu stromčekov. „Máme rozbehnutú spoluprácu s viacerými firmami, ktoré do výsadby zapájajú aj svojich zamestnancov v rámci ich spoločenskej zodpovednosti. Veľmi nás teší, že o sadenie stromov v lesoch prejavujú záujem i mladí ľudia či rodiny s deťmi,“ povedal Staník.



Platforma Moje Slovensko je začínajúce občianske združenie, ktoré podľa slov jeho predstaviteľov mapuje problémy SR a chce združiť odborníkov, aktívnych ľudí pre ich riešenia či načrtnúť víziu, ako by mohlo Slovensko vyzerať v roku 2030 a neskôr.