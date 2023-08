Počet chránených území Natura 2000 by sa mal znížiť zo 739 na 644

Bratislava 15. augusta (TASR) - Celkový počet chránených území európskeho významu Natura 2000 by sa mal znížiť zo 739 na 644. Z prvého stupňa ochrany prejde do prísnejšieho druhého stupňa 1196 hektára. Do najvyššieho, piateho, stupňa sa presunie 582 hektárov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ho predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Územia európskeho významu by sa mali vymedziť pre 67 biotopov európskeho významu, 45 druhov rastlín európskeho významu a 89 druhov živočíchov európskeho významu, a to v rámci alpského a panónskeho biogeografického regiónu.



"Predmetom ochrany sú biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu, pre ktoré má SR ako členský štát Európskej únie povinnosť vymedziť územia európskeho významu v dostatočnej miere z hľadiska veľkosti, kvality či koherencie európskej sústavy chránených území Natura 2000," uviedlo ministerstvo. Dodalo, že návrh obsahuje územia európskeho významu, ktoré boli schválené uzneseniami vlády v rokoch 2004, 2011, 2017 a 2022.



V návrhu je pre každú lokalitu jednotne uvedený názov a kód, ktorý je pridelený podľa európskej sústavy chránených území Natura 2000. Taktiež aj výmera, vymedzenie stupňov ochrany podľa parciel a katastrálnych území, mapa s vyznačenými hranicami a stupňami ochrany či odôvodnenie ochrany, priblížil envirorezort.



Nariadením by sa podľa MŽP mali odstrániť viaceré nedostatky, ktoré Európska komisia vytýka Slovensku. Týkajú sa nedostatočnosti národného zoznamu území európskeho významu, označovania týchto území za osobitne chránené územia a chýbajúcich cieľov ochrany a opatrení pre väčšinu z nich. Ide predovšetkým o označenie všetkých území Natura 2000 jednoznačným spôsobom.



Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády navrhol rezort na 1. januára 2024.