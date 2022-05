ČO ROBIŤ PRI STRETE S MEDVEĎOM? Buďte pasívny, chráňte si hlavu i krk

Bratislava 28. mája (TASR) – Väčšine stretov s medveďom sa dá zabrániť a ak k nemu dôjde, odporúča sa byť pasívny a chrániť si hlavu a krk. "Medveď je šelma, ale takisto plaché zviera, ak sa necíti ohrozené, stretu s človekom sa radšej vyhne," vysvetlil Michal Haring zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.



Turisti by podľa neho mali dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Mali by sa vyhýbať neprehľadným húštinám, strmému terénu, vývratom a pohybu mimo turistických značených trás, kde môžu medveďa prekvapiť. Odporúča dať o svojej prítomnosti vedieť pomocou rozprávania, prípadne mať na batohu pripnutú rolničku.



Pri strete s medveďom Haring odporúča nebojovať, ale byť pasívny a chrániť si hlavu a krk. "Dôležité je ľahnúť si na brucho, nohy dať voľne od seba, prsty rúk spojiť za hlavou, tak aby sa chránila šija. Ak máte na chrbte ruksak, môže vám poskytnúť istú ochranu pre chrbát a krk. Ak medveď vycíti, že nie ste nebezpečný, zvyčajne odíde," dodal Haring. Radí pri spozorovaní medveďa pomaly sa od neho vzdialiť, nie utekať.



"Medvede sú aktívne najmä skoro ráno či večer, treba na to myslieť pri plánovaní túry. V prípade, ak sa rozhodneme stanovať v lese, treba dobre zabezpečiť jedlo, aby nelákalo medvede," uviedol Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates. Upozornil, že je momentálne medvedia ruja, a preto treba byť ostražitý pri spozorovaní mláďat, keď sa nachádza v blízkosti aj medvedica. "Netreba zabudnúť ani na voľne pusteného psa, ktorý dokáže medveďa zacítiť, vyrušiť a priviesť späť k pánovi. Pes má byť v prírode na vôdzke nielen pre medvede, ale aj pre plašenie ostatnej zveri," uzatvoril Pajta.