PS a Demokrati vyzývajú na odchod šéfa TANAP-u P. Olexu pre pytliactvo

Bratislava 11. januára (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) a mimoparlamentná strana Demokrati vyzývajú na odchod riaditeľa Tatranského národného parku (TANAP) Petra Olexu. Ten je právoplatne odsúdený za pytliactvo chráneného vlka dravého.



"Olexa vo vzťahu k prírode konal protizákonne. Nielenže usmrtil chráneného živočícha, vlka dravého, ale nechal si aj jeho lebku. Aby si ju doma vystavil. Takéto konanie je v absolútnom rozpore s ochranou prírody, ktorú má v TANAP-e zabezpečovať, a výsmechom verejnosti," povedala poslankyňa Tamara Stohlová (PS).



Pripomenula, že pri menovaní Olexu boli výhrady voči jeho biznisu v lesníctve a poľovníctve. Nomináciu Olexu obhajoval štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa, s ktorým sú podľa Stohlovej susedia a poľovnícki kolegovia. "Zistenie o preukázateľnom pytliačení na vzácneho vlka je pre riaditeľa Olexu diskvalifikačné, preto žiadame jeho odstúpenie. V prípade, že sa k tomuto kroku neodhodlá sám, budeme to žiadať od ministra Tarabu a v prípade potreby k tomu zvoláme aj parlamentný výbor," podotkla Stohlová.



Demokrati vyzývajú ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby Olexu z funkcie okamžite odvolal a za svoju nomináciu sa verejne ospravedlnil. Olexa podľa experta strany na životné prostredie Michala Kiču neponúkol verejnosti žiadnu víziu rozvoja TANAP-u. Prichádza s kontroverznými návrhmi, ako napríklad chov losov či budovanie parkovacích miest, poznamenal.



Kiča tvrdí, že Olexa pri výberovom konaní zatajil, že je odsúdený za pytliactvo. Značí to podľa neho o jeho morálnej nevyzrelosti. Vníma to ako fatálne zlyhanie Tarabu. "Ten je buď naozaj totálne neschopný, keďže si nedokáže ani len preveriť minulosť svojich nominantov, alebo o tom vedel, a teda je to prejav absolútnej arogancie," povedal Kiča.