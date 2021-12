V Malej Fatre by mali návštevníci oslavovať bez zábavnej pyrotechniky

Varín 26. decembra (TASR) - Správa Národného parku (NP) Malá Fatra vyzýva na sociálnej sieti návštevníkov a podnikateľov na území národného parku, aby na oslavu vianočných a novoročných sviatkov nepoužívali zábavnú pyrotechniku.



Horské prostredie NP Malá Fatra so strmými údoliami a skalnými stenami poskytuje podľa ochranárov výborné podmienky na šírenie akustických nárazových vĺn. "Výbuchy a záblesky zábavnej pyrotechniky tak prenikajú na veľké vzdialenosti, pričom intenzita hluku so vzrastajúcou vzdialenosťou od jeho zdroja klesá len veľmi pomaly. Nadmerný hluk, umocnený efektom odrazov od skalných útvarov, môže pre chránené druhy živočíchov predstavovať neúmerný stres s následkom nekontrolovaného správania," upozornili.



V prípade medveďa hnedého môže nastať prerušenie zimného spánku a v prípade samíc aj následne opustenie mláďat. Stresované dravé vtáky a sovy môžu naraziť do prekážok a vážne sa poraniť. "Stres u divo žijúcich zvierat a vtákov vyvoláva nadmernú fyzickú aktivitu a s ňou spojené nadmerné spaľovanie tukových zásob. To v sťažených zimných podmienkach výrazne zvyšuje riziko úhynu v dôsledku zimy a vyčerpania," vysvetlili ochranári.



"Správa NP Malá Fatra preto verí, že si všetci spoločne vychutnáme pokojné, zábavnou pyrotechnikou nerušené sviatky a dodržiavaním ustanovení zákona spoločne prispejeme k ochrane fauny národného parku," dodali ochranári.