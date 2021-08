Šéf ŠOP: Stretu s medveďom sa možno vyhnúť aj vďaka rolničkám

Dolný Kubín 8. augusta (TASR) – Stretu s medveďom v prírode sa môže turista vyhnúť aj za pomoci zvuku rolničky. Pre TASR to povedal šéf Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Dušan Karaska. Podľa neho ide o výbornú pomôcku, ktorá zvýši ľudský šum v teréne.



Zdôraznil, že ak sa človek chce vyhnúť stretu s medveďom, je dôležité dať mu šancu, aby ho zaregistroval v prírode skôr. "Zrak má medveď síce veľmi slabý, oveľa horší ako my, ale zato sluch a čuch má vynikajúci," uviedol.



Medveď podľa slov Karasku nikdy nevyhľadáva prítomnosť a blízkosť človeka. Vždy sa mu snaží vyhýbať. "Samozrejme, keď ho začneme prikrmovať, či už úmyselne alebo neúmyselne, napríklad odpadkami, tak príde. To je logické. Snaží sa získať potravu s čo najnižšími ekonomickými stratami. Aj vtedy však chodí v noci, v skorých ranných alebo vo večerných hodinách," uzavrel.