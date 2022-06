Rys kedysi obýval celú Európu, na väčšine kontinentu neskôr vyhynul

Na archívnej snímke rys ostrovid. Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 11. júna (TASR) - Rys kedysi obýval celú Európu, v prvej polovici 20. storočia na väčšine kontinentu vyhynul. Populácia sa však udržala v Karpatoch. TASR o tom informovala Andrea Settey Hajdúchová zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko) pri príležitosti medzinárodného dňa rysa, ktorý pripadá na 11. júna.Rysov podľa WWF Slovensko ohrozuje pytliactvo, strata vhodného prírodného prostredia, rozširujúce sa cesty, ktoré križujú migračné trasy šeliem. Problémom je aj fragmentácia krajiny, teda rozdeľovanie prírodných území na stále menšie časti, ktoré od seba oddeľujú cesty, diaľnice a obydlia.skonštatovala Settey Hajdúchová.Pokračuje, že ľudia môžu prispievať k ochrane rysa. Môžu napríklad podporiť miestnu samosprávu, aby zmapované migračné trasy šeliem a ďalších živočíchov chránila pred obecnou zástavbou. Mali by sledovať, čo sa deje v obci a ak spoznajú podozrivý prípad pytliactva, mali by ho nahlásiť polícii.poznamenala Settey Hajdúchová.Rysa je vo voľnej prírode zahliadnuť veľmi ťažké, hovorí. Ochranárom preto pri mapovaní jeho života a migrácie pomáhajú fotopasce.Za denného svetla dokáže rys spozorovať myš vo vzdialenosti 70 metrov, zajaca na 300 metrov a srnca na 500 metrov.podotkla Settey Hajdúchová.Opisuje, že v januári sa začína rysia ruja. Partneri trávia spolu čas do marca. V apríli až máji porodia zvyčajne dve až tri mláďatá. Dospelosti sa dožíva menej ako polovica mláďat.povedala Settey Hajdúchová.