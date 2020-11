Ochranári podporujú reformu ochrany prírody aj presun pozemkov pod ŠOP

Bratislava 3. novembra (TASR) - Slovenský ochranársky snem (S-O-S) podporuje zámer reformy Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Víta aj iniciatívu envirorezortu, aby pozemky v chránených územiach, ktoré sú v správe štátnych Lesov SR, prešli pod ŠOP. TASR o tom informovali Mikuláš Huba a Gabriela Kalašová z S-O-S.



Snem považuje komplexnú reformu ochrany prírody na SR za jednu z priorít. "Bez toho bude ochrana prírody vždy len v role akéhosi bezdomovca. Bude písať stanoviská, ale rozhodovať bude niekto iný. A naše národné parky sa budú čoraz viac stávať lunaparkami, zásobárňami dreva a nerastných surovín, poľovnými revírmi, či lukratívnymi korisťami pre realitný biznis a pochybných developerov," hovorí Huba.



Správcovstvo pozemkov v chránených oblastiach by si vyžiadalo prijať viaceré ďalšie organizačno-právne opatrenia. Taktiež treba správy chránených oblastí personálne a kompetenčne dovybaviť. Dôvodom je, aby okrem právnych kompetencií vedeli rozhodovať naozaj informovane, priblížil Huba. ŠOP sa musí podľa S-O-S stať orgánom štátnej správy.



Ochranársky snem pripomína, že by sa nemalo zabúdať na neštátnych vlastníkov pôdy. "Konečne by sa už mala nájsť politická vôľa na to, aby sa štát obojstranne výhodne dohodol s vlastníkmi pozemkov v chránených územiach tak, aby na to nedoplatila ochrana prírody a zároveň boli uspokojené oprávnené nároky vlastníkov na náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania," poznamenal Huba.



Dodal, že prijímanie kľúčových rozhodnutí musí vychádzať z poslania národných parkov s prioritou ochrany prírody a byť v súlade s novými vedeckými poznatkami.



"Naše národné parky stále predstavujú najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, kde – v zmysle zákona – má byť ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Je vo verejnom záujme toto dedičstvo uchovať aj pre budúce generácie a zlepšiť ich stav v súlade s medzinárodnými kritériami," tvrdí Huba. Zároveň je podľa neho požiadavka naliehavejšia v dobe klimatickej krízy, pretože nenarušené ekosystémy znižujú jej dosahy a zvyšujú odolnosť okolitej krajiny.



Huba podotkol, že skutočný národný park vie byť pre svoj región ekonomickým prínosom a nie "brzdou pokroku". S-O-S konštatuje, že to, čo žiada, má oporu v zákone, vládnych dokumentoch a je samozrejmosťou vo väčšine členských štátov Európskej únie.











lef liv