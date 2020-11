Samosprávy, ktoré zbierajú odpadky, môžu byť na mape bojovníkov

Bratislava 28. november (TASR) – Iniciatíva Vezmi si ma, ktorá vyzýva na zber odpadkov v prírode, vytvorila Mapu bojovníkov proti odpadu. Ľudia do nej môžu prihlásiť svoje mesto alebo obce, majú na mape slúžiť ako inšpirácia pre ostatných. Uviedla to riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti Envi-Pak Katarína Kretter.Aktívne mestá môžu svojim susedom ukázať, že sa podobných aktivít netreba báť. Zároveň ich môžu motivovať k upratovaniu odpadkov.povedala Kretter. Ľudia sa môžu prihlásiť na stránke vezmisi.ma/mapa . Tam vyplnia formulár s popisom, čo vo svojom okolí v priebehu roka vyčistili.K zodpovednému prístupu k životnému prostrediu motivuje ľudí aj projekt Vezmi si ma. Trvá už viac ako rok.priblížila Kretter. Dodala, že do iniciatívy sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov, firiem a influencerov.