Enviro: SAŽP chce mať v roku 2024 obnovených prvých 18.000 domov

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce mať v roku 2024 obnovených prvých 18.000 domov. Majiteľ na to bude môcť získať dotáciu vo výške 50 percent z celkových nákladov. Momentálne sa uvažuje nad maximálnou dotáciou 16.600 eur na dom. Prvá výzva by mohla byť zverejnená na jeseň budúceho roka. Na online podujatí, ktoré zorganizovala platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) za účasti SAŽP a zástupcov bánk, o tom informoval riaditeľ SAŽP Michal Maco.



Financie na obnovu 30.000 rodinných domov pôjdu z plánu obnovy. Na realizáciu sa pripravuje SAŽP aj banky. Vo výzve bude podľa BPB dôležité, aby majitelia domov vedeli dofinancovať zvyšných 50 percent nákladov na obnovu. "Banky a stavebné sporiteľne sú ochotné so SAŽP spolupracovať, aby do leta pripravili finančné produkty, ktoré budú môcť poskytnúť zvýhodnené úvery na dofinancovanie zvyšnej časti investície," tvrdí riaditeľka platformy BPB Katarína Nikodemová.



Platforma upozorňuje, že nastavenie financovania by malo motivovať k ambicióznejším obnovám. Len potom sa vie sektor rodinných domov naozaj rozvíjať, dosahovať efektívne a kvalitné obnovy a multiplikovať príležitosti, ktoré plán obnovy ponúka. "Nastavenie podpory by malo motivovať vlastníkov k tomu, aby sa rozhodli pre komplexnejšiu a ambicióznejšiu obnovu svojho domu. To možno zabezpečiť jednoduchým nastavením požiadaviek a odstupňovaním podpory," uviedol analytik BPB Richard Paksi. Tí, ktorí sa rozhodnú pre energeticky efektívnejší alebo udržateľnejší projekt, by podľa Paksiho mali byť zvýhodnení. Mohlo by to byť napríklad vyššou dotáciou alebo lepšími podmienkami. Rovnaký prístup by mali voliť banky pri zelených úveroch, podotkol.



Nikodemová poukazuje, že ak SR splní ciele z plánu obnovy, podarí sa jej obnoviť približne tri percentá z milióna rodinných domov. Štátny a súkromný sektor by preto mali myslieť aj na to, že prostriedky z plánu obnovy sú len prvým krokom. Obnovy budú musieť pokračovať aj po roku 2026, zdôrazňuje. "Potenciál v obnove rodinných domov z hľadiska počtu neobnovených existujúcich rodinných domov, ako aj z hľadiska záujmu zo strany vlastníkov možno považovať za veľký. V súčasnosti môžeme hovoriť minimálne o 390.000 rodinných domoch, ktoré majú potenciál prejsť hĺbkovou obnovou," uzatvára Nikodemová.



Zelená obnova rodinných domov sa má financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do ich komplexnej obnovy pôjde z miliardového balíka 528 miliónov eur. Envirorezort preto pripravil projekt s názvom Zelené domy, ktorého ambíciou je podporiť minimálne 30.000 projektov obnovy rodinných domov. Zelená obnova rodinných domov bude zahŕňať celý komplex opatrení a bude ju zastrešovať SAŽP.