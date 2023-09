Agentúra životného prostredia vyhodnotila žiadosti z výzvy Obnov dom

Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy Obnov dom financovanej z plánu obnovy. V rámci troch výziev je tak spracovaných 12.383 žiadostí. TASR o tom informovala agentúra.



Majitelia rodinných domov, ktorí sa zapojili do tretej výzvy už vedia, či splnili podmienky na vyplatenie príspevku do výšky 19.000 eur. "Viac ako polovica z nich, 56 percent, je kladne vyhodnotených a vysoké percento z nich je už aj zazmluvnených. Približne 30 percent z predložených žiadostí bolo dožiadaných na doplnenie prílohy alebo vysvetlenie nesúladov," upresnil generálny riaditeľ SAŽP Matej Kerestúr.



"Po spracovaní všetkých žiadostí z tretej výzvy sme sa výrazne priblížili k cieľu 13.000 realizovaných obnov rodinných domov do roku 2024. Po spustení štvrtej výzvy, ktorá predpokladá prijatie 10.000 nových žiadostí, aj k celkovému cieľu 25.000 realizovaných obnov do roku 2026," povedala zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP Kristína Korčeková.



Vyhodnotenie tretej výzvy pred spustením prijímania nových žiadostí ocenilo aj ministerstvo životného prostredia. Reštartom výzvy sa na rezorte zaoberali od prvého dňa. Ochrana životného prostredia podľa šéfa envirorezortu ponúka príležitosť znížiť domácnostiam účty za energie, znížiť závislosť krajiny od fosílnych palív a podporiť nové pracovné príležitosti v regiónoch Slovenska.



Agentúra pripravuje spustenie štvrtej výzvy 9. októbra. Otvorená bude opäť pre 10.000 záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára. Po vyplnení formulára budú mať žiadatelia 90 dní na predloženie úplnej žiadosti spolu s potrebnými prílohami. Povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.