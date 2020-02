Vyhlásili tender na informačný systém environmentálneho dohľadu

Bratislava 4. februára (TASR) - Zefektívniť štátny dozor v starostlivosti o životné prostredie má komplexný informačný systém environmentálneho dohľadu. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vyhlásila tender na implementáciu tohto systému. Odhadovaná hodnota zákazky je 8.870.581 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Predmetom zákazky je vývoj a zavedenie komplexného, procesne orientovaného agendového informačného systému SIŽP pre environmentálny dohľad," uvádza sa v oznámení.



Jedným z hlavných cieľov zavedenia systému je skrátiť čas na výkon kontroly, čo má umožniť zvýšenie počtu kontrol na 4000 ročne.



Cieľom je aj zvýšiť podiel kontrol so zistením porušenia predpisov z 33,8 percenta na 40 percent. Súčasne zvýšiť kvalitu zberu dôkazových materiálov pri výkone kontrol.



Nahlasovaním podnetov pomocou mobilnej aplikácie a iných komunikačných kanálov chce SIŽP zvýšiť aj angažovanosť verejnosti v oblasti životného prostredia.



SIŽP chce systémom zväčšiť rozsah a včasnosť poskytovania informácií o svojej činnosti. "Najmä o výsledkoch inšpekčnej, povoľovacej a sankčnej činnosti vrátane poskytovania priestorových anonymizovaných údajov o výsledkoch týchto činností," uviedla SIŽP v oznámení.



Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 16. marca.