VIDEO: Inšpekcia odobrala mladé tigre súkromnému chovateľovi

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) odobrala súkromnému chovateľovi troch mladých tigrov. Dôvodom bolo, že majiteľ nedodržal zákaz ich držby. V týchto dňoch umiestnili tigre do karantény v zoologickej záhrade v Bojniciach. Inšpekcia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Mláďatá tigrov sa na Slovensku využívajú na prilákanie verejnosti do rôznych zverincov a "hladkacích zoo". Ľudia si mylne myslia, že takýmto spôsobom pomáhajú ohrozeným druhom. V skutočnosti je to len komerčná aktivita majiteľov," vysvetlila SIŽP. Doplnila, že tigre sú v zajatí často príbuzensky krížené, čo má negatívny vplyv na ich zdravie.



Inšpektori pripomenuli, že od roku 2022 je na Slovensku zakázaná držba aj predaj veľkých mačkovitých šeliem. Ministerstvo životného prostredia k zákazu pristúpilo z dôvodu nekontrolovateľného rozmnožovania u súkromných držiteľov a tiež následnej komerčnej činnosti s nimi. Výnimky platia iba pre špeciálne zariadenia, ako sú zoo, rehabilitačné stanice, záchytné strediská, ktoré majú na chov povolenie. "Súkromní chovatelia veľkých mačkovitých šeliem ich môžu vďaka novele zákona už iba dochovať, nemôžu s nimi v rámci SR obchodovať a zároveň ich nemôžu poskytnúť ani na rozmnožovanie," dodala SIŽP.