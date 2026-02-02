< sekcia Slovensko
Slovenská jabloň planá sa uchádza o titul Európskeho stromu roka 2026
Jabloň rastie na kopci zvanom Diel v nadmorskej výške 860 metrov.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Slovenská 150-ročná jabloň planá z obce Žiar na Liptove sa uchádza o titul Európskeho stromu roka 2026. O jej úspechu rozhodne verejnosť, hlasovanie sa začína v pondelok. Hlasovať možno online do 22. februára. TASR o tom informovala Nadácia Ekopolis.
Jabloň rastie na kopci zvanom Diel v nadmorskej výške 860 metrov. Tento strom sa stal víťazom slovenskej ankety Strom roka 2025 a získal tak právo reprezentovať Slovensko na európskej úrovni „Jabloň zo Žiaru získala v slovenskej ankete najviac hlasov verejnosti a postúpila do európskej súťaže Tree of the Year. Je pre nás cťou predstaviť príbeh tohto stromu aj za hranicami Slovenska a ukázať, aké silné prírodné dedičstvo máme,“ povedala Daniela Mrázová z Nadácie Ekopolis, ktorá anketu Strom roka na Slovensku organizuje.
Súťaž Európsky strom roka každoročne upozorňuje na význam starých, vzácnych a ohrozených stromov a na príbehy ľudí a komunít, ktoré sú s nimi späté. Do finále ročníka 2026 postúpili stromy z 12 európskych krajín. Patronát nad súťažou tradične prebrali europoslanci.
Verejné hlasovanie prebieha od pondelka do 22. februára na webovej stránke organizátora súťaže www.treeoftheyear.org. Každý hlasujúci môže podľa nadácie odovzdať dva hlasy pre svoje obľúbené stromy. Hlasovanie je možné len online a každý hlas musí byť potvrdený prostredníctvom e-mailovej adresy, čím sa eliminujú neplatné alebo podvodné hlasy, vysvetlila.
„Od 16. februára bude hlasovanie tajné, priebežné poradie stromov sa prestane zobrazovať, aby zostalo napätie až do vyhlásenia výsledkov,“ podotkol Ekopolis s tým, že víťaza oznámia 24. marca v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu.
Súťaž Európsky strom roka vznikla v roku 2011 ako pokračovanie národných ankiet Strom roka, ktoré sa organizujú v jednotlivých krajinách Európy. Medzinárodným organizátorom súťaže je Environmental Partnership Association.
