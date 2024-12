Staré lieky nepatria do koša či záchoda, treba ich odniesť do lekárne

Bratislava 3. decembra (TASR) - Staré a exspirované lieky nepatria do koša, výlevky ani záchoda. Môže to mať vážne dôsledky pre životné prostredie aj zdravie človeka. Nespotrebované lieky sú nebezpečným odpadom a ich účinné látky sa môžu dostať do odpadových vôd. Najlepšie je preto odovzdať lieky v lekárni. Informovala o tom Katarína Kretter z organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.



"Lieky treba vrátiť do lekárne, kde sa zbierajú, a následne sa spália certifikovanou spoločnosťou, ktorá ich zneškodní bez toho, aby sa dostali do spodných vôd alebo verejného priestoru a mohli spôsobiť ťažkosti zvieratám a ľuďom," priblížila Kretter.



Do lekárne treba nespotrebované lieky vracať v jednom obale, v ktorom sa nachádzajú. Kretter vysvetlila, že pokiaľ sú tabletky v blistri, do lekárne treba odniesť celý blister. Krabičku spolu s príbalovým letákom je potrebné vyhodiť do triedeného zberu papiera.



"Druhy obalov veľmi ľahko rozoznáme. Ľudia poznajú, čo je sklo, papier, plast. Problém nastáva v prípade blistrov, ktoré sa skladajú z plastovej a hliníkovej časti. Hliníková tenká fólia sa nedá odlúpiť a dať preč z blistra. Je tam viac plastu, a preto to patrí do bežného triedeného zberu plastov," uviedla Kretter. Pri vyhadzovaní obalov platí podľa nej zásada, že čo sa od seba oddeliť dá, to treba oddeliť a vytriediť samostatne.



Poukazuje aj na to, že nespotrebované sirupy a kvapky, ktoré sú liečivami, patria do lekárne. Vracať ich treba v obale, v ktorom sa nachádzali. Kretter upozorňuje, že sirupy ani kvapky sa nemajú zlievať ani dávať do inej fľaše.



Do zmesového komunálneho odpadu, čierneho kontajnera, možno vyhodiť výživové doplnky po záruke. Nemusia sa nosiť do lekárne. "Samozrejme, najlepšie je využiť ich do poslednej kvapky," podotkla odborníčka.



Pokazené digitálne teplomery patria podľa Kretter do elektroodpadu. V prípade ortuťového teplomera je potrebné myslieť na to, že ortuť je nebezpečná látka, a preto ho treba odniesť na zberný dvor. Ihly, ktoré sú súčasťou balenia lieku, sa do lekárne odovzdávajú v osobitnej nádobe odolnej voči prepichnutiu, napríklad v plastovej fľaši.