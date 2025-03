Sucho v Malej Fatre ohrozuje migráciu a rozmnožovanie obojživelníkov

Párnica 13. marca (TASR) - S príchodom teplejších dní sa začala každoročná migrácia obojživelníkov zo zimovísk na miesta rozmnožovania. V lokalite pri obci Párnica migrujúce žaby môžu byť ohrozené automobilovou dopravou vzhľadom na frekventovanú cestu II. triedy. Národný park (NP) Malá Fatra o tom informoval na svojom webe.



Do roku 2023 ich ochranári a dobrovoľníci chránili dočasnými zábranami a ručne prenášali do jazierka, ktoré slúži v tejto lokalite ako miesto pre rozmnožovanie. Počas rekonštrukcie cesty boli vybudované 80-centimetrové podchody popod cestu, ktoré im umožňujú bezpečný prechod. Minulý rok však niektoré žaby stále skúšali prejsť cez cestu, preto boli tento rok nainštalované dočasné zábrany, aby sa tomu zabránilo.



"Tento rok by mala samotná migrácia prebehnúť bez väčších komplikácií pre obojživelníky, avšak aj napriek tomu prosíme vodičov prechádzajúcich cez tento úsek, aby znížili rýchlosť a boli ohľaduplní voči migrujúcim obojživelníkom," vyzvali ochranári.



Tohtoročnú reprodukciu obojživelníkov môže ohroziť výrazné sucho, ktoré zapríčiňuje veľmi nízke hladiny reprodukčných lokalít. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je v súčasnej dobe v tejto lokalite výrazné sucho, čo má za následok aj vysychanie a veľmi málo vody v jazierku.



"Ak k zvýšeniu vodnej hladiny v jazierku nepomôžu zrážky, ktoré majú spadnúť počas dneška a nasledujúcich dní, bude potrebné, aby sme v priebehu budúceho týždňa dostali vodu do jazierka umelo," dodali ochranári s tým, že prečerpaním vody do jazierka pomôžu obojživelníkom, najmä jedincom skokana hnedého, výnimočne aj ropuchy bradavičnatej, k úspešnému rozmnožovaniu a následnému liahnutiu novej generácie.