Triedený zber je na vzostupe, rezervy sú stále pri bioodpade

Bratislava 7. decembra (TASR) – Rok 2019 potvrdil nárast v separovaní odpadu. Množstvo triedených zložiek komunálneho odpadu za rok 2019 vzrástlo oproti roku 2018 o 44 852 ton. Na základe údajov z publikácie Odpady v Slovenskej republike za roky 2012 až 2019, aktuálne zverejnenej Štatistickým úradom SR, to uviedla organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.



Poukazuje na to, že práve od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2016 objem separovaného odpadu kontinuálne rastie, v komparácii pripomína, že kým v roku 2016 bolo vyzbieraných 175 692 ton zložiek triedeného komunálneho odpadu (papier a lepenka, sklo, plasty a kovové obaly), v roku 2019 bolo vyzbieraných až 273 556 ton týchto zložiek. Údaje ďalej potvrdzujú pokles množstva týchto odpadov v zmesovom komunálnom odpade.



Znížilo sa tiež množstvo odpadu na skládkach z 1 289 895 ton v roku 2016 na 1 198 249 ton v roku 2019, a to aj napriek celkovému nárastu vyše 416 000 ton komunálnych odpadov v rozmedzí spomínaných rokov.



„Vidieť, že systém triedenia komunálnych odpadov funguje a nepotrebuje revolučné zmeny. Samozrejme, stále je priestor na jeho vylepšovanie. Potenciál na dosahovanie stanovených cieľov vidíme najmä v bioodpade," vyjadrila sa generálna riaditeľka ENVI – PAK Hana Nováková.



Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) mal podľa dostupných údajov tvoriť 34 percent z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu za rok 2019 (2 298 860 ton). „Porovnaním zrecyklovaného, respektíve kompostovaného, množstva BRO (249 878 ton) vyplýva, že využívame potenciál recyklácie len na úrovni 32 percent," dodala Nováková.