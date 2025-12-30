Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Slovensko

VZÁCNA NÁVŠTEVA: Na Slovensku spozorovali vtáky zo severských lesov

.
Na snímke si chochláče pochutnávajú na neobratých a popadaných jablkách. Foto: TASR - Pavol Remiaš

Prezradí ich aj tiché cvrlikanie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. decembra (TASR) - V Prešovskom a Banskobystrickom kraji spozorovali túto zimu chochláče severské. Ide o vtáky zo severských ihličnatých lesov, ktoré na Slovensku možno vidieť len počas niektorých zím. Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife.

„Chochláče sa vydávajú na juh vtedy, keď je na severe nedostatok bobúľ. Putujú v kŕdľoch a vyhľadávajú miesta s bohatou úrodou - jarabiny, hloh, imelo, šípky, ale aj jablone v obciach a mestách,“ priblížili ornitológovia. Tvrdia, že jeden chochláč dokáže za deň skonzumovať stovky až 1000 bobúľ. Ovocie má veľa cukru, ale málo živín, a tak musia jesť takmer neustále. Občas skonzumujú aj fermentované plody, čo môže viesť k ich „opojeniu“, vysvetlila organizácia.



Chochláče môžu podľa SOS/BirdLife pripomínať z diaľky škorce. Pri bližšom pohľade však majú výrazný chochol, žlté a červené konce krídel a chvosta a takisto jemné „voskové“ ozdoby. Prezradí ich aj tiché cvrlikanie.

Na snímke chochláč severský.
Foto: TASR - Pavol Remiaš
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek