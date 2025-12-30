< sekcia Slovensko
VZÁCNA NÁVŠTEVA: Na Slovensku spozorovali vtáky zo severských lesov
Prezradí ich aj tiché cvrlikanie.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - V Prešovskom a Banskobystrickom kraji spozorovali túto zimu chochláče severské. Ide o vtáky zo severských ihličnatých lesov, ktoré na Slovensku možno vidieť len počas niektorých zím. Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife.
„Chochláče sa vydávajú na juh vtedy, keď je na severe nedostatok bobúľ. Putujú v kŕdľoch a vyhľadávajú miesta s bohatou úrodou - jarabiny, hloh, imelo, šípky, ale aj jablone v obciach a mestách,“ priblížili ornitológovia. Tvrdia, že jeden chochláč dokáže za deň skonzumovať stovky až 1000 bobúľ. Ovocie má veľa cukru, ale málo živín, a tak musia jesť takmer neustále. Občas skonzumujú aj fermentované plody, čo môže viesť k ich „opojeniu“, vysvetlila organizácia.
Chochláče môžu podľa SOS/BirdLife pripomínať z diaľky škorce. Pri bližšom pohľade však majú výrazný chochol, žlté a červené konce krídel a chvosta a takisto jemné „voskové“ ozdoby. Prezradí ich aj tiché cvrlikanie.
