V obciach handlovskej doliny začnú s výstavbou kanalizácie

Chrenovec-Brusno 3. októbra (TASR) - Obce handlovskej doliny v okrese Prievidza odkanalizujú. S prácami v obciach Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno, Lipník a Veľká Čausa by malo konzorcium dodávateľov začať po projektovej príprave, dokončiť ju má do konca roka 2023. Investíciu takmer za 19,8 milióna eur bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) financovať z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov.



"Dočkali sme sa konečne po niekoľkých rokoch, pomaly až po desaťročí, keďže kanalizácia v handlovskej doline sa chystala veľmi dávno. Už môj predchodca na tom začal pracovať," spomenul starosta Chrenovca-Brusna a predseda Združenia obcí handlovskej doliny Tibor Čičmanec.



Chýbajúca kanalizácia je podľa neho záťažou pre životné prostredie. "Keď sa teraz prejdete po obci, vidieť, že ľudia stále vypúšťajú splašky do potokov, Handlovky. Našťastie tu máme pstruhovú vodu, pstruhy tu sú, no mnohokrát je cítiť zápach po obci, keď niekto vypúšťa splašky potajme vo večerných hodinách. Nie všetci spĺňajú literu zákona, že pokiaľ majú žumpu, mali by ju pravidelne čerpať. Niektorí majú čistiarne, ktoré sú nefunkčné," opísal.



O pripojenie na kanalizáciu je medzi obyvateľmi doliny podľa Čičmanca veľký záujem, tí, ktorí sa ešte neprihlásili, urobia tak do konca tohto roka v zmysle zmluvy o budúcej zmluve. "Tento rok sme ako obce schvaľovali uznesenie, že StVS vyjdeme v ústrety a zabezpečíme podpis zmlúv budúcich užívateľov kanalizácie," priblížil.



Starosta Lipníka Peter Mikuško upozornil, že projektová dokumentácia je pomerne stará. "V roku 2009, keď sa pripravila projektová dokumentácia, nemali sme ešte postavenú jednu ulicu. Za 13 rokov sa tam postavili nové domy, v ktorých už bývajú občania a tiež majú záujem o to, aby sa spravila kanalizácia k ich domom. Samozrejme, pozemky nie sú zahrnuté v stavebnom povolení, takže by sa snažili o to, aby sa zmenou v konaní učinilo zadosť aj im," ozrejmil Mikuško.



Projekt Aglomerácia Chrenovec-Brusno je stavbou, ktorá má približne 33 kilometrov, je na ňu alokovaná suma približne 17 miliónov eur, spresnil riaditeľ investičného odboru StVS Peter Neuzer. Lehota výstavby je v zmysle zmluvy podľa neho 36 mesiacov, čo do konca programovacieho obdobia nevychádza, preto by mala výstavba trvať 23 mesiacov, čo potvrdzuje i dodatok k zmluve o dielo. "Momentálne plynie lehota na spracovanie realizačnej dokumentácie na úrovni zhotoviteľa, na ktorú má šesť mesiacov. Samozrejme, skrátenie tohto termínu je maximálne prípustné a dôležité. Predpokladáme so začatím prác v nadväznosti na poveternostné podmienky, moja predstava je začať ešte v tomto roku," dodal Neuzer.