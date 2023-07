V ramene Dunaja by sa 15. júla mala otestovať letná umelá záplava

Bratislava 4. júla (TASR) - V ramennej sústave Dunaja by sa 15. júla mala otestovať letná umelá záplava. Jej prietok by mal byť 120 kubických metrov (m3) za sekundu. Pre TASR to uviedol štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).



"V rámci prípravy plánovanej letnej simulovanej záplavy v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja sme požiadali Okresný úrad Bratislava o vydanie súhlasu na mimoriadnu manipuláciu na objektoch Vodné dielo Gabčíkovo, a to pre priebeh samotnej letnej simulovanej záplavy, ako aj pre veľkosť maximálneho prietoku cez odberný objekt Dobrohošť," priblížili vodohospodári. Počas zvýšených prietokov budú robiť merania a pozorovania pre overenie ich vplyvu a bezpečnosti.



VV pripomína, že v rámci aktuálne platného dočasného manipulačného poriadku je stanovený maximálny prietok do ramennej sústavy pri umelých záplavách na úrovni 90 m3 za sekundu. Rovnako to je aj v prípade aktualizácie dočasného manipulačného poriadku, ktorý bol vlani predložený na schválenie Okresnému úradu v Bratislave.



Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.



Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 m3 za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 kubických metrov za sekundu.