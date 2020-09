Na Slovensku je takmer polovica vodných útvarov v zlom stave

Bratislava 13. septembra (TASR) - Najrýchlejšie na svete ubúdajú sladkovodné ekosystémy. Na Slovensku nie je v dobrom stave 46 percent vodných útvarov. Ide o znečistenie, nevhodné úpravy či bariéry. Vyplýva to zo Správy o stave planéty 2020, ktorú zverejnila organizácia Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko).



Príčinou ubúdania sladkovodných ekosystémov je nadmerný lov rýb a znečistenie, no aj strata prirodzeného prostredia. Mokrade miznú zo sveta rýchlejšie ako pralesy, upozorňuje WWF Slovensko.



Na Slovensku je ohrozených 70 percent druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, 92 percent druhov plazov, 46 percent druhov vtákov a 69 percent druhov cicavcov. "Podľa červeného zoznamu už u nás vyhynulo šesť druhov rýb a ďalších sedem druhov patrí ku kriticky ohrozeným. Medzi vyhynuté patria vyza veľká, niektoré druhy jeseterov, pstruh morský či losos atlantický," hovorí riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.



Tretina z 242 najdlhších riek sveta zostáva bez zásahov človeka. "Sú to rieky v odľahlých oblastiach, najmä v Arktíde a v povodí Konga a Amazónie. Väčšinu riek sme zmenili výstavbou priehrad, malých vodných elektrární a ďalších bariér, napriamovaním toku, úpravou brehov a odvodňovaním riečnej nivy," uviedla Plassmann. Svet podľa správy však už odstránil viac ako 1500 rôznych priehrad a hatí na riekach, a to najmä v USA a Európe.



Správa o stave planéty vychádza pred 75. zasadnutím Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Svetoví lídri by na ňom mali hodnotiť pokrok dosiahnutý v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja, parížskej dohody a dohovoru o biologickej diverzite, pripomína organizácia. Zároveň lídrov vyzýva, aby bezodkladne konali a zastavili "alarmujúci trend, kým je to ešte možné".