Bratislava 22. septembra (TASR) - Väčšina syslej populácie sa už uložila na zimný spánok. Tento rok bol celý cyklus posunutý o takmer dva týždne. Väčšina sysľov bola už v júli vykŕmená a pripravená na zimný spánok. Na sociálnej sieti o tom informovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).



"Ako prvé si vždy ulíhajú na zimný spánok samice, ktoré v danom roku nemali mláďatá. Mláďatá nemajú zväčša preto, že na jar z nejakého dôvodu neboli v dobrej kondícii, či už preto, že zima predtým bola náročná a príliš schudli, alebo bolo dlho zlé počasie a nestihli sa rýchlo vykŕmiť po zimnom spánku," priblížili ochranári. Dodali, že tieto samice minú najmenej energie z celej rodiny, naberú na hmotnosti a ukladajú sa na zimný spánok už koncom júla.



Dospelí samci idú podľa BROZ spať o trochu neskôr, približne do polovice augusta. "Všetky ostatné sysle, ktoré pozorujeme vonku neskôr, sú spravidla tohoročné mláďatá, ktoré potrebujú nabrať dostatok tuku, aby v stave hibernácie prežili zimu," vysvetlila organizácia. Ich ukladanie na spánok závisí od výdatnosti potravy v ich okolí, dostatku hmyzu cez jar, semien v lete, ale aj prvých plodov, ktoré dozrievajú.



Tento rok bol bohatý nielen na potravu, ale aj na sysle, ktorým sa najmä vďaka opatreniam darilo. V rámci projektu LIFE Syseľ environmentalisti pasú, čistia lúky, spolupracujú s farmármi, robia presuny na posilnenie populácií. "Zatiaľ to vyzerá, že sa nám za tie štyri roky darí vracať krajinu na syslích lokalitách do takého stavu, aby sysľom a iným druhom viazaným na pasienkovú krajinu vyhovovala a počet sysľov sa nám oproti východiskovému stavu 20.000 spred začiatku projektu podarilo už viac ako zdvojnásobiť," uviedlo BROZ. Presné dáta o počte sysľov bude mať približne o dva týždne.