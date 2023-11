Melichár: Vláda by mala prijať dostatočne kvalitný klimatický zákon

Bratislava 18. novembra (TASR) - Vláda by mala prijať dostatočne kvalitný klimatický zákon, ktorý predvídateľne nastaví sociálne spravodlivý prechod Slovenska ku klimatickej neutralite do roku 2050. Prijatie nového zákona o klimatickej zmene má vo svojom programovom vyhlásení. Pre TASR to uviedol koordinátor pre energetickú transformáciu občianskeho združenia Priatelia Zeme-CEPA Juraj Melichár.



Vládny kabinet podľa Melichára v programovom vyhlásení mylne označuje spaľovne odpadov za najlepšie riešenie pre spracovanie komunálneho odpadu. Tvrdí, že tak ignoruje záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva, v ktorej sú tri typy aktivít oveľa šetrnejšie, a to predchádzanie vzniku odpadov, opätovné používanie a recyklácia. "Navyše emisie skleníkových plynov zo spaľovania odpadov sú oveľa vyššie ako pri iných - lepších technológiách: využívanie solárnej, veternej, geotermálnej energie, tepelných čerpadiel a odpadového tepla, napríklad z priemyselných procesov," povedal Melichár.



Pozitívne vníma, že je pre vládu prioritou zvyšovanie energetickej efektívnosti a energetických úspor. Ak sa dobre uchopia, môžu pomôcť efektívnejšie pripájať geotermálne zdroje, tepelné čerpadlá, solárne systémy a zdroje odpadového tepla do systémov centrálneho zásobovania teplom. Celkovo je však podľa Melichára dôraz na obnoviteľné zdroje oveľa menší ako podpora pre fosílny zemný plyn či jadrové zdroje. "Bolo by skvelé, ak by vláda venovala vyššiu pozornosť domácim zdrojom obnoviteľnej energie, najmä sociálne spravodlivej podpore solárnej, veternej, geotermálnej energie a využívaniu tepelných čerpadiel, ktoré sa v čoraz vyššej miere vyrábajú na Slovensku," skonštatoval.



Za správny plán považuje Melichár výstavbu nových cezhraničných prepojení (interkonektorov) v oblasti elektroenergetiky, a to najmä smerom na Ukrajinu. V oblasti plynárenstva mu však chýba zmienka o stredno až dlhodobej priorite útlmu využívania a dovozu fosílnych palív.



V programovom vyhlásení tiež vláda spomína komplexný a efektívny systém kompenzácií cien elektrickej energie, zemného plynu a tepla pre domácnosti a ostatných zraniteľných odberateľov. Čas podľa Melichára ukáže, čo to znamená. "Je dôležité, aby si Slovensko definovalo energeticky zraniteľných odberateľov a kompenzovalo ceny tak, aby sme motivovali k úsporám energií a tým aj našej dlhodobej odolnosti voči cenovým výkyvom, klimatickej kríze a podobne," povedal Melichár.



Zároveň navrhol, že namiesto kompenzácií cien fosílneho plynu by vláda mala podporovať úspory a výmenu plynových kotlov za tepelné čerpadlá a iné zdroje. Môže tak robiť napríklad zo schém Obnov dom, Zelená domácnostiam či z Modernizačného fondu. Slovensko je podľa medzinárodného hodnotenia návrhu národného energetického a klimatického plánu najmenej ambiciózne zo všetkých krajín EÚ vo využívaní tepelných čerpadiel. "Je to paradoxné, lebo ich výroba na Slovensku sa výrazne zvyšuje," poznamenal Melichár.