Vyše 150 vedcov žiada zastavenie likvidácie zákona o ochrane prírody

Bratislava 25. marca (TASR) - Viac ako 150 vedcov zo slovenských univerzít, akadémie vied a odborných inštitúcií varuje pred pokračujúcim oslabovaním základného právneho rámca ochrany prírody a krajiny na Slovensku. Vo výzve adresovanej poslancom parlamentu a Ministerstvu životného prostredia SR žiadajú, aby zastavili legislatívne zásahy do zákona o ochrane prírody a krajiny. Tie podľa nich "fatálne ohrozujú biodiverzitu, ekosystémy, fungovanie ochrany prírody aj právny štát ako taký". TASR o tom informoval Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/SOS BirdLife.



Vedci upozorňujú, že všetky už schválené aj navrhované novely zákona prijaté počas tohto volebného obdobia vedú k systematickej demontáži kľúčových nástrojov ochrany prírody. "Zákon sa oslabuje salámovou metódou, kúsok po kúsku. Dnes už v mnohých oblastiach nespĺňa svoj pôvodný účel. Hrozí, že prestane byť efektívnym nástrojom ochrany ohrozených druhov, biotopov a tradičných foriem využívania krajiny," poznamenal Ridzoň.



Autori výzvy kritizujú najmä to, že legislatívne zmeny sa prijímajú bez konzultácií s odbornou verejnosťou. Takýto postup podľa ekológa a zoológa Jána Topercera ignoruje vedecké poznatky aj tradičné ekologické poznanie, informované rozhodovanie, najlepšiu dostupnú prax i základné právne princípy. Považuje za neprijateľné, aby sa pri príprave legislatívnych zmien rozhodovalo o ochrane prírody bez zastúpenia prírodovedcov.



Kritika vedcov smeruje aj proti zásahom do činnosti dobrovoľnej stráže prírody, zavádzaniu tzv. fikcie súhlasu v povoľovacích procesoch či proti znižovaniu kapacít odborných pracovníkov v Štátnej ochrane prírody SR. "Bez botanikov, zoológov a iných odborníkov nie sú správy chránených území schopné vykonávať svoju prácu. V kombinácii s oslabenou verejnou kontrolou a oslabením postavenia ochrany prírody pri povoľovaní činností to povedie k povoľovaniu výstavby a iných činností aj v najcennejších územiach v rozpore s verejným záujmom," upozornil zoológ a ekológ Marcel Uhrin.



Vedci preto žiadajú okamžité stiahnutie najnovších návrhov noviel zákona z legislatívneho procesu. Zároveň vyzývajú na prerokovanie ďalších návrhov legislatívy s odbornou verejnosťou, presadenie preventívneho a integrovaného prístupu v ochrane prírody, posilnenie vymáhateľnosti zákona, dokončenie reformy národných parkov na základe vedeckých poznatkov, odborné a nezaujaté obsadzovanie riadiacich pozícií v ochrane prírody a spustenie účinných programov obnovy biotopov s účasťou všetkých zainteresovaných.