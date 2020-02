Výskyt oxidu dusičitého na Slovensku zmerajú sondy v 200 lokalitách

Poprad/Bratislava 19. februára (TASR) – Výskyt oxidu dusičitého bude na Slovensku monitorovať 200 meracích sond. Spotrebiteľské združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) ich v spolupráci s partnermi z Bystro OZ, Edu Nature a ďalšími enviro odborníkmi rozmiestnila v Bratislave, siedmich krajských mestách a ďalších vybraných lokalitách. Cieľom projektu je informovať verejnosť o stupni znečistenia ovzdušia v ich bezprostrednom okolí, rozprúdiť spoločenskú diskusiu a následne prijať opatrenia na riešenie tohto problému, uviedla Petra Čakovská zo S.O.S.



"Na základe pozitívnej skúsenosti z Belgicka sa spotrebiteľské organizácie strednej a východnej Európy rozhodli vytvoriť nezávislú sieť a skontrolovať kvalitu ovzdušia. Získané dáta budú následne informačným základom verejnej kampane, ktorej cieľom je mobilizovať legislatívcov a ostatné zodpovedné inštitúcie, aby sa začali problémom znečisťovania ovzdušia vážne zaoberať naprieč všetkými sektormi politiky i hospodárstva, so zameraním najmä na "špinavú" dopravu," priblížila Čakovská.



Projekt paralelne realizujú aj spotrebiteľské organizácie v Poľsku a Litve. "Národné vlády a mestá na základe výsledkov našich meraní môžu zaviesť prísnejšie kontroly naftových automobilov, zvýšiť dane súvisiace so znečistením ovzdušia či zaviesť tzv. nízkoemisné zóny. Pri príprave a realizácii projektu vychádzame aj z odborných znalostí a skúseností mimovládnych organizácií, ktoré podobné projekty už realizovali v iných krajinách," dodala.



Pri rozmiestňovaní meracích staníc kládli osobitný dôraz na miesta, kde veľká hustota dopravných tokov produkuje viac znečistenia a priamo vplýva na veľký počet zraniteľných ľudí. Preto plánujú merať najmä v blízkosti verejných subjektov s vysokým počtom každodenných návštevníkov ako sú školy, ihriská, nemocnice či napríklad nákupné centrá.



Medzinárodné porovnanie kľúčových indikátorov životného prostredia Inštitútu environmentálnej politiky z januára 2017 podľa Čakovskej ukázalo, že koncentrácia oxidu dusičitého na Slovensku je najhoršia v Európskej únii. Ide o produkt premávky na cestách a iných procesov spaľovania fosílnych látok a je jednou z látok tvoriacich smog. Spôsobuje respiračné a srdcovocievne choroby. "Podľa Centra pre trvalo udržateľné alternatívy umiera predčasne z dôvodu znečisteného ovzdušia okolo 5000 ľudí ročne. Najhoršia kvalita ovzdušia v relatívnom prepočte na obyvateľa je z krajských miest v Banskej Bystrici a Prešove, nasledujú Košice, Žilina a Nitra," spresnila.



Zlepšenie ovzdušia vo väčších mestách môže priniesť podpora využitia alternatívnych palív v doprave, upozornil Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ). Podľa zväzu ide nielen o elektromobilitu, ale aj o palivá, ako sú stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG, LNG). "Tieto palivá sú takmer bezemisné a ich rozšírenie dokáže významne zlepšiť situáciu s čistotou ovzdušia v našich mestách. Magistráty by mali na to myslieť pri nákupoch autobusov. LNG je palivo, ktoré je nateraz ako jediné alternatívne palivo schopné nahradiť naftu v miestnej, cezhraničnej i diaľkovej nákladnej doprave. Oproti naftovým nákladným vozidlám produkuje nákladné vozidlo s pohonom LNG minimálne emisie znečisťujúcich látok," zdôvodnili plynári.



Projekt Zvedavé nosy je financovaný European Climate Fundation. Výsledky meraní spracuje švajčiarske laboratórium a mali by byť známe do konca marca.