V Strážskom unikala potrubím odpadová voda i keď nemala

Strážske 26. októbra (TASR) – Únik odpadových vôd prepravovaných potrubím z čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Strážskom do recipientu odkalisko Poša, ku ktorému došlo v sobotu (24. 10.), znepokojil starostov okolitých obcí i ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO). Cez potrubie by podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) nemali prúdiť žiadne materiály. Vecou sa zaoberá SIŽP i polícia.



"Bezohľadnosť znečisťovateľov, ako je vidno zo zverejnených dôkazových videí, nemá žiadne medze. Inšpekcia musí konať a vyvodiť zodpovednosť, pretože ľahostajnosť voči prírode a ohrozovanie verejného zdravia sa nebude tolerovať," zverejnil v pondelok Budajov názor komunikačný odbor ministerstva životného prostredia s tým, že vecou sa od soboty zaoberajú aj inšpektori SIŽP, ktorí únik z potrubia do okolitej prírody kvalifikovali ako "mimoriadne zhoršenie vôd spôsobené koróziou nadzemného potrubia".



"Inšpektori okamžite uložili prevádzkovateľovi potrubia, spoločnosti TP 2, opatrenie, aby do vykonania opravy potrubia zastavil prečerpávanie odpadových vôd," doplnil rezort s tým, že na mieste boli odobraté vzorky vody a pôdy. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Jana Mésarová, policajti zaistili niekoľko chemických stôp na ďalší rozbor a miesto udalosti "dôkladne zadokumentovali". "Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Michalovciach v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia," doplnila.







Na sobotňajší únik odpadových vôd upozornila osoba, ktorá bola na takzvanom "Riedkom vrchu" v katastri obce Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou na hubách. Podľa starostov okolitých obcí došlo k úniku odpadových vôd hneď na dvoch neďaleko od seba vzdialených miestach. "Už v minulosti sme upozornili na vypúšťanie odpadových vôd, ktoré boli vizuálne čierne a pripomínali skôr kal ako vyčistené odpadové vody," informovali médiá poslanec Prešovského samosprávneho kraja Peter Kocák, starostka Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská, starosta Poše Tadeáš Malý a starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák. Podľa ich slov tiež disponujú autorizovaným rozborom, ktorý potvrdzuje vo vypúšťaných odpadových vodách formaldehyd.



Kanalizačné potrubie vedie z ČOV do odkaliska Poša. Jej prevádzkovateľom je spoločnosť Ekologické služby, ktorá v júni 2020 požiadala inšpektorát životného prostredia Košice o vydanie integrovaného povolenia na prevádzku. "Konanie je momentálne prerušené. Inšpektori vykonali v prevádzke ČOV kontrolu, ktorú ukončili v septembri 2020 so záverom, že ČOV je prevádzkovaná bez povolenia," doplnilo ministerstvo.