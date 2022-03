Zelená strecha Karáčoniho paláca môže ušetriť okolo 2500 kíl CO2

Bratislava 27. marca (TASR) - Zelená strecha Karáčoniho paláca v Bratislave, patriaca prezidentskej kancelárii, môže ušetriť okolo 2500 kíl oxidu uhličitého (CO2). Vo vnútri budovy dokáže spraviť teplotný rozdiel v priemere od päť do šesť stupňov Celzia. Vie tiež zadržať okolo osem litrov vody. Pre TASR to uviedli poradca prezidentky SR pre životné prostredie Norbert Kurilla a Peter Bilik z Kancelárie prezidenta SR.



"Zelená strecha má pozitívny prínos z hľadiska estetiky, vodozádržných funkcií a vytvára tiež priaznivú mikroklímu," povedal Kurilla. Je podľa neho priestorom na podporu miestnej biodiverzity, ako napríklad včiel. Plní tiež funkciu izolantu, čiže v lete budovu ochladzuje, v zime zase šetrí energiu.



Bilik dodal, že strecha nie je určená na chodenie. "Robili sme ju ako extenzívnu, čiže samoúdržnú. Iba v prípade vysokých letných teplôt sa poleje, inak dokáže fungovať sama," podotkol.



Kancelária prezidenta vybudovala zelenú strechu minulý rok v lete v rámci svojho záväzku stať sa prvou uhlíkovo neutrálnou inštitúciou na Slovensku do roku 2030. V rámci toho si tiež vypracovala účelový energetický audit, ktorý určil 13 opatrení na dosiahnutie neutrality.