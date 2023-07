Enviroagentúra: Zvýhodnenú výzvu Obnov dom splnilo 87 žiadateľov

Bratislava 3. júla (TASR) - Podmienky pilotnej zvýhodnenej výzvy Obnov dom splnilo 87 žiadateľov a nesplnilo 26. Svoju žiadosť musí doplniť 161 žiadateľov a šesť majiteľov rodinných domov žiadosť stiahlo. TASR o tom informovala PR manažérka sekcie plánu obnovy SAŽP Renáta Gešvantnerová.



Žiadateľmi zvýhodnenej výzvy sú viacdetné rodiny (štyri a viac detí) a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom do 18 rokov. Znevýhodnené rodiny môžu dostať dotáciu až do výšky 95 percent celkových oprávnených výdavkov, čo môže byť maximálne 18.000 eur. "Všetci žiadatelia už boli informovaní o splnení alebo nesplnení podmienok výzvy," poznamenala Gešvantnerová.



SAŽP do pondelka spracovala 1443 žiadostí z prvej výzvy a 2017 žiadostí z tretej výzvy.