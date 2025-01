Enviroagentúra: Alokáciu 10 miliónov na Obnov dom sme chceli zvýšiť

Bratislava 15. januára (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá realizuje program Obnov dom z plánu obnovy, sa ohradzuje voči tvrdeniam, že požiadala v rámci revízie plánu obnovy o zníženie alokácie desiatich miliónov eur na pomoc domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou s nízkymi príjmami. Uviedla to vo svojom stanovisku.



SAŽP podľa jej riaditeľa Juraja Moravčíka požiadala riadiaci orgán Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu (NIKA) o revíziu plánu obnovy. Tvrdí, že alokáciu navrhli zvýšiť, nie znížiť z celkovej obnovy domov do čiastkovej obnovy. "Začiatkom decembra 2024 sme v rámci štandardných administratívnych procesov požiadali aj prostredníctvom vykonávateľa NIKA, ktorá má hlavnú pôsobnosť rozhodnúť v mene SR o použití prostriedkov plánu obnovy na konkrétne ciele a míľniky, o rozšírenie možnosti použiť predmetných desať miliónov eur na pokračovanie výziev Obnov dom typu mini pre nízkopríjmové domácnosti ohrozené energetickou chudobou na celom Slovensku," vysvetlila agentúra.



Zo žiadosti podľa SAŽP vyplýva, že z cieľov na komplexné obnovy rodinných domov s podporou pre jeden projekt sumou 19.000 eur žiadala presunúť alokáciu desať miliónov eur na čiastkové obnovy v hodnote maximálne do 10.000 eur pre jeden rodinný dom. Nie je pre nich potrebný energetický certifikát a vypláca sa záloha do výšky 5000 eur.



Agentúra eviduje záujem občanov s nízkymi príjmami o program Obnov dom a myslí si, že čiastkové rekonštrukcie z výzvy Obnov dom mini sú cielene a správne nastavené. Mali by preto pokračovať so zvýšenou alokáciou desať miliónov eur pre viac než 1000 ďalších domácností z celého Slovenska. "Práve z tohto dôvodu SAŽP požiadala v pripravovanej revízii Plánu obnovy a odolnosti SR presunúť desať miliónov eur tak, aby bolo možné rozšíriť výzvu Obnov dom mini pre celé Slovensko," doplnila.



Plán revízie plánu obnovy kritizoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Nesúhlasil, aby bolo envirorezortu zobratých desať miliónov eur určených na energetickú obnovu domov. Považoval to za antisociálny krok. Podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) však v stredu po rokovaní vlády informoval, že desať miliónov eur zostane naďalej v kapitole ministerstva životného prostredia. Bude kontrolovať to, aby sa tieto financie efektívne využili. Kmec zároveň upozornil, že odobratie, respektíve presunutie prostriedkov pôvodne určených pre program Obnov dom bol návrhom envirorezortu.