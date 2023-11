Envirofond by mal vrátiť vlastníkovi sanovanej nehnuteľnosti peniaze

Bratislava 29. novembra (TASR) - Envirofond by mal byť povinný vrátiť vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sanovali envirozáťaž, ním uhradené financie. Urobiť by tak mal do 1. marca 2024. Pohľadávky štátu vzniknuté v súvislosti so sanáciou nehnuteľností majú v znení účinnom do 31. decembra 2023 zaniknúť k 1. januáru 2024. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré schválila vláda. Zároveň odsúhlasila, aby parlament rokoval o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.



Prijatá právna úprava bola podľa MŽP problematická z viacerých hľadísk, ale najmä z hľadiska možného nelegálneho čerpania eurofondov. "Novelizovaná právna úprava je taktiež vnútorne rozporná, keďže zákon v súčasnosti upravuje dva rôzne režimy, a to režim možnej liberácie povinnej osoby (vlastníka) a súčasne novelizovaný režim, ktorý na uvedené neberie ohľad a paušálne zaväzuje každého vlastníka sanovanej nehnuteľnosti k úhrade nákladov spätých so sanáciou, bez ohľadu na skutočnosť, či jej existenciu spôsobil alebo nie," uviedol envirorezort.



Pripomenul, že novela tohto zákona je v súčasnosti predmetom ústavnej sťažnosti na Ústavnom súde SR.