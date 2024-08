Envirofond má nového šéfa, stal sa ním M. Giba

Bratislava 1. augusta (TASR) - Environmentálny fond má nového riaditeľa. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vymenoval do funkcie Mareka Gibu. Na poste nahradil Mateja Slišku. TASR o tom informovali z odboru komunikácie envirorezortu.



"Mojou ambíciou je efektívne a transparentné riadenie inovačných procesov v oblasti agendy poskytovania dotácií a úverov, zabezpečovanie ich priamej implementácie v podmienkach fondu s cieľom naštartovať reálnu pomoc samosprávam pri budovaní ich zelenej infraštruktúry a tým v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu života ľudí," skonštatoval nový šéf envirofondu.



Taraba od Gibu očakáva zmysluplné pokračovanie v manažovaní výziev, zamerané najmä na budovanie vodárenskej infraštruktúry a kanalizačnej siete, zatepľovanie budov. Je podľa neho potrebné flexibilne riešiť aj ďalšie projekty, napríklad záplavy v Monkovej doline. "To, čo však podporovať rozhodne nebudeme, sú pseudoprojekty rôznych mimovládok, ktoré každoročne odčerpávali nemalé peniaze aj mimo Envirofondu," dodal.



Giba na poste nahradil Slišku. Ten sa presunie na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, a to na pozíciu riaditeľa verejného obstarávania. Taraba jeho doterajšie pôsobenie vo vedení envirofondu vyzdvihol.