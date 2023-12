Envirofond má zaviesť nový postup podávania a vyhodnocovania žiadostí

Bratislava 11. decembra (TASR) - Environmentálny fond (EF) plánuje zaviesť nový postup podávania a vyhodnocovania žiadostí, ktorý by ušetril čas a financie žiadateľom. Zároveň by tak bola kontrola dokladov zo strany fondu efektívnejšia. Pre TASR to uviedla manažérka komunikácie EF Monika Matulová.



Žiadatelia budú podľa Matulovej predkladať Envirofondu žiadosť vo forme projektového zámeru, pričom nebudú potrebovať povolenia ani súhlasy dotknutých orgánov. "Takáto stručná žiadosť bude následne posúdená v prvom kole hodnotenia na základe vopred určených kritérií," podotkla Matulová. Ak žiadateľ splní požadované kritériá, vyzvú ho na doručenie dokladov k projektu, ktoré aktuálne požadujú k podaniu žiadosti. Po tomto druhom kole bude prebiehať hodnotenie projektov a schvaľovanie, opísala proces Matulová.



Združenia obcí môžu podľa nej v oblasti ochrany a využívania vôd získať vyššiu dotáciu, aby bolo možné realizovať celý projekt naraz. Ide hlavne o budovanie kanalizácií a vodovodov. "Do budúcnosti chce Environmentálny fond využívať takýto prístup pri všetkých oblastiach, kde by bol efektívnym v rámci danej oblasti podpory," povedala Matulová.



Deklarovala, že EF znižuje aj administratívnu záťaž. Niektoré návrhy už realizuje, ako napríklad zníženie percent spoluúčasti respektíve finančných nárokov pre žiadateľov, skoršie vyhlasovanie výziev a špecifikácií či transparentná kontrola poskytnutých dotácií. "Environmentálny fond dlhodobo pracuje s princípom zásobníkov a hľadá možnosti zvýšenia finančných prostriedkov na prefinancovanie projektov zásobníka," dodala.