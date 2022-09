Envirofond ponúka aj mestám úvery na financovanie enviroprojektov

Bratislava 24. septembra (TASR) - Envirofond ponúka mestám, obciam a vyšším územným celkom (VÚC) úvery na financovanie environmentálnych projektov. Tie sa nebudú započítavať do ich zadlženosti. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia podpory úverov Environmentálneho fondu Eduard Demel.



Ročná úroková sadzba je podľa Demela 0,1 percenta s tým, že počíta s fixom na celú dobu splatnosti. Základná podmienka je, aby mali mestá a obce financie na splácanie úveru. Samosprávy si musia schváliť investíciu a prijatie úveru. Envirofondu tiež majú predložiť stanovisko hlavného kontrolóra. V niektorých prípadoch musia doložiť stavebné povolenie či energetický audit, vysvetlil Demel.



Fond dá úver aj na projekty, ktoré nepochádzajú z jeho výziev. "Vieme financovať aj výzvy z iných operačných programov v rámci Slovenska, ktoré spĺňajú environmentálny charakter," skonštatoval Demel.



Peniaze môžu byť využité napríklad na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci či na škole, na výmenu kotla a okien na školách či ich zateplenie. Projekty sa podľa Demela môžu z úverov financovať aj spätne, a to do jedného roka.



Žiadosti o úvery bude vyhodnocovať rada na Environmentálnom fonde, ktorá následne svoje návrhy posunie ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (OĽANO) na schválenie.