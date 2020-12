Envirofond poskytuje dotácie pre samosprávy na zber bioodpadu

Bratislava 1. decembra (TASR) - Environmentálny fond poskytuje pre samosprávy dotácie na zber bioodpadu a výstavbu malých kompostární. Maximálna výška žiadanej dotácie je 150.000 eur. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Samosprávy môžu požiadať o financie na výstavbu malej kompostárne. Envirorezort zdôrazňuje, že fond neponúka dotácie na budovanie veľkých kompostární. Môžu požiadať o peniaze na zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na bioodpad. Tiež fermentorov a drvičov pre spracovanie kuchynského odpadu na kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou, tvrdí odbor komunikácie. Môžu tiež požiadať o dotácie na osvetu vo forme letákov v kombinácii s výstavbou kompostárne alebo zakúpením zberných nádob, alebo na kombináciu všetkých aktivít.



"V rámci prvého oddielu dokumentu Špecifikácie činností podpory na rok 2021 je maximálna miera podpory formou dotácie 95 percent z oprávnených nákladov projektu, pričom podmienkou je minimálne päť percent spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu a v rámci druhého oddielu je maximálna miera podpory formou dotácie 100 percent oprávnených nákladov projektu," priblížil envirorezort. Doplnil, že na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška žiadanej dotácie 50.000 eur.



O dotáciu môžu samosprávy žiadať do 15. decembra.



Obce a mestá by mali od 1. januára 2021 zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu. Cieľom opatrenia je eliminovať a odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. K doterajším farebným kontajnerom na triedený zber odpadu by mal pribudnúť ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Na Slováka ročne pripadá 100 kilogramov potravinového odpadu.