Na ochranu opeľovačov chce envirorezort obmedziť plošné práškovanie

Bratislava 7. januára (TASR) – Envirorezort navrhuje časové obmedzenie plošného práškovania polí. Zmenšiť by sa mohli aj plochy s rovnakým osevom. Povedal to v rozhovore pre TASR minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) v súvislosti s ochranou opeľovačov.



„Žiadame aj ďalšie ekologické schémy, napríklad dotácie iba pre polia do výmery 30 hektárov, takže budú pôdohospodári vedení k obnove rôznych, pre opeľovače veľmi dôležitých prírodných prvkov," uviedol Budaj.



Deklaruje, že včelárska verejnosť si môže byť istá, že avizované opatrenia na podporu včely nebudú obmedzovať chov včiel a nebudú na úkor včelárstva. „Práve naopak, budú slúžiť na jeho rozvoj a zároveň na ochranu prírodného prostredia, v ktorom a z ktorého včela žije," povedal pre TASR minister. Doplnil, že návrhy budú aj obsahom spoločnej pôdohospodárskej politiky envirorezortu a ministerstva pôdohospodárstva.