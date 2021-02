Environmentalisti žiadajú Budaja o postoj ku kanálu Dunaj-Odra-Labe

Bratislava 15. februára (TASR) - Environmentálne organizácie a vodáci žiadajú ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) o stanovisko k výstavbe kanála Dunaj - Odra - Labe. V liste adresovanom Budajovi upozorňujú, že "jasné negatívne stanovisko" k výstavbe kanála zabráni neefektívnemu využitiu financií na prípravu projektov a štúdií, ktoré počítajú s budúcou vodnou cestou. Informovala o tom Andrea Settey Hajduchová zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Slovensko.



Kanál Dunaj - Odra - Labe má spojiť Čierne more s Baltickým. Vybudovať by sa tak mali umelé vodné cesty dlhé stovky kilometrov. Pre prekonanie nadmorskej výšky by podľa environmentalistov vzniklo na riekach asi 70 bariér a uvažuje sa aj s výstavbou tunelov.



Plány na výstavbu kanála podporuje česká aj poľská vláda. Rakúska ministerka dopravy Leonore Gewesslerová odmietla výstavbu, približujú environmentálne organizácie.



Tvrdia, že všetky varianty napojenia kanála na dunajskú vodnú cestu na Slovensku by mali významný negatívny dosah na krajinu, chránené územia a životné prostredie. "Spôsobili by nezvratné zmeny cenných a unikátnych území a ovplyvnili by celý ekosystém rieky Moravy vrátane záplavových území, lužných lesov a aluviálnych lúk," podotýkajú environmentalisti. Pripomínajú, že záväzok chrániť prirodzené voľne tečúce úseky riek a obnovovať prirodzené záplavové územia a mokrade si stanovila vláda v programovom vyhlásení.



Na Dunajskú vodnú cestu a jej prepojenie na Holíč sa odvolával projekt Multimodálneho logistického centra Holíč, dopĺňajú enviroorganizácie. Do zisťovacieho konania vstúpilo aj WWF Slovensko spolu s ďalšími organizáciami zo Slovenska a Česka. "Projekt navrhovateľ nateraz stiahol," poznamenali environmentalisti. Podobné pokusy či výstavba čiastkových stavieb by mohli podľa nich ohroziť vzácne územia. Neskôr by to mohlo poslúžiť aj ako argument, že dokončenie prepojenia cez územie Slovenska bude označené za nevyhnutné, myslia si.



Otvorený list šéfovi envirorezortu adresovali WWF Slovensko, Asociácia bratislavských vodáckych klubov, Bratislavské ochranárske združenie, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a ochrana dravcov na Slovensku.