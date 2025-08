Enviroorganizácia: Kuffa zavádza o zonácii Národného parku Poloniny

Bratislava 6. augusta (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Filip Kuffa zavádza o zonácii Národného parku Poloniny. Jej aktuálna verzia neprináša Poloninám dostatočnú ochranu, je v rozpore so zákonom o ochrane prírody, medzinárodnými záväzkami aj s plánom obnovy. Uviedla to enviroorganizácia Aevis v reakcii na utorkové (5. 8.) vyjadrenia Kuffu. Zároveň vyzýva MŽP, aby túto zonáciu viedlo transparentne, podľa zákona a s cieľom zabezpečiť kvalitnú ochranu územia.



Vyjadrenia štátneho tajomníka sú podľa organizácie v rozpore s reálnym stavom navrhovanej zonácie, ktorá nespĺňa kľúčové odborné, legislatívne ani medzinárodné kritériá. Nesedí ani vyjadrenie, že návrh je už na ministerstve a pracovníci ho procesujú, tvrdí Aevis. „Podľa našich informácií je návrh stále na Okresnom úrade v Prešove a na ministerstvo zatiaľ nebol oficiálne doručený. Je preto zarážajúce počuť, že na ministerstve už na ňom pracujú. Ak je to pravda, bol by to ďalší príklad obchádzania správneho a transparentného procesu prípravy zonácie,“ povedal riaditeľ organizácie Aevis Rastislav Mičaník.



Enviroorganizácia poukázala na to, že 80 percent územia Polonín by malo zostať bez adekvátnej ochrany. V týchto územiach sa podľa zistení Aevis už aktívne hospodári a ťaží drevo. Návrh neochráni ani všetky staré a prirodzené lesy, čím porušuje požiadavky plánu obnovy a Slovensko tak môže prísť o európske dotácie, skonštatovala.



Obavy podľa Aevis vyvoláva aj to, že návrh dostatočne nechráni zóny Karpatských bukových pralesov, ktoré sú súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO. Organizácia považuje za neprijateľnú aj zmenu hraníc národného parku, ktorá by v prípade schválenia zonácie mohla oslabiť ochranu Stariny, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko.



Aevis preto vyzýva MŽP, aby nezavádzalo verejnosť ani Európsku komisiu, aktuálny návrh zonácie Národného parku Poloniny urýchlene stiahlo a prepracovalo ho tak, aby bol v súlade so zákonom aj medzinárodnými záväzkami. „Apelujeme, aby bol celý proces zonácie vedený transparentne, zákonne a spravodlivo, bez politických tlakov alebo mocenských zásahov do odborných rozhodnutí,“ doplnil Mičaník.



Environmentalisti pripomínajú, že zonácia Polonín sa pripravuje od roku 2022. V roku 2023 prebehlo oficiálne prerokovanie návrhu a vyhodnotenie pripomienok. Návrh mal byť následne postúpený do ďalšieho procesu schvaľovania. Od nástupu Tomáša Tarabu (nominant SNS) na post ministra životného prostredia však podľa nich celý proces zonácie stagnoval a začiatkom tohto roka bol návrh Správou Národného parku Poloniny výrazne zmenený. Tieto zmeny sú podľa organizácie Aevis neodborné a tak zásadné, že úplne menia pôvodný zámer zonácie, ako aj zmysel reformy tohto národného parku.



Kuffa v utorok informoval, že každý národný park má odovzdaný svoj návrh zonácie na okresnom úrade. Návrh zonácie Národného parku Poloniny je podľa Kuffu odovzdaný na ministerstve, kde ho pracovníci procesujú.