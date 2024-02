Enviroorganizácie majú obavy z vývoja v rezorte životného prostredia

Bratislava 7. februára (TASR) - Mimovládne organizácie na ochranu životného prostredia majú obavy z vývoja v rezorte životného prostredia aj s postupom iných ministerstiev. Vláda predkladá zákony spôsobom a v podobe, ktoré ohrozujú systém ochrany životného prostredia. Za alarmujúci považujú rozsah a spôsob personálnych zmien. TAST o tom informovala koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová v súvislosti s prvými sto dňami vládneho kabinetu.



"Vláda postupne navrhuje zákony, ktoré majú veľký vplyv na ochranu životného prostredia. Zákony sú predkladané v zrýchlených konaniach, bez akýchkoľvek expertných konzultácií a mimo legislatívneho plánu vlády," uviedli organizácie. Poukazujú napríklad na Trestný zákon, ktorý oslabuje zodpovednosť za envirokriminalitu, aj na nesystémový zákon o strategických investíciách.



Organizácie majú obavy aj z novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý je jedným z kľúčových zákonov v envirorezorte. "Po chaose so stavebnou legislatívou tak vzniká neprehľadná situácia, ktorá môže viesť k ohrozeniu čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie (EÚ) a v konečnom dôsledku k premárneniu šance na lepší život bežných ľudí," skonštatovali.



Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) sa podľa Szabovej správa skôr ako minister hospodárstva. "Koaliční politici nechápu, aké náročné úlohy spojené so sociálne citlivou zelenou transformáciou ekonomiky budeme musieť plniť. Klimatický zákon je v nedohľadne, postoj k obnoviteľným zdrojom je rozporuplný a spochybňovanie úlohy Slovenska v spoločnom snažení EÚ o ochranu klímy vyslovene spiatočnícke," povedala Szabová.



Problém vidia organizácie aj v spôsobe výmeny vedúcich predstaviteľov na ministerstve a v jeho inštitúciách. Poukázali, že až na pár výnimiek riadiace posty ovládli stranícki nominanti. "Často ide o podkvalifikovaných ľudí bez skúseností s riadením, ľudí bez praxe v oblasti životného prostredia. Ich predchádzajúce povolania vzbudzujú pochybnosti o nestrannosti či schopnosti obhajovať záujmy ochrany prírody na danej pozícii," tvrdia. Nevhodná personálna politika podľa organizácií ohrozuje funkčnosť kľúčových inštitúcií rezortu.



Za špeciálnu kapitolu označili pretrvávajúci boj s mimovládnym sektorom. "Konštruktívne navrhovanie funkčných riešení a ich realizácia zo strany politikov sú často nahrádzané slovnými útokmi na tretí sektor. Politici, ktorí označujú zástupcov mimovládnych organizácií a nezávislých odborníkov za pijavice a ekoteroristov, výrazne pomáhajú šíriť nenávisť v spoločnosti, čoho dôsledky sme mali možnosť už aj vidieť," poznamenal ekológ Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les. Dodal, že experti z neziskových organizácií dlhodobo nahrádzajú štát pri zapájaní verejnosti, vypracovaní odborných podkladov, prepájaní ministerstiev, kontrole politikov, a to väčšinou zdarma.