Enviroorganizácie sa obávajú zníženia ochrany národných parkov

Bratislava 7. novembra (TASR) - Enviroorganizácie My sme les a Greenpeace Slovensko sa obávajú zníženia ochrany národných parkov. Uviedli to v reakcii na vyhlásenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) a šéfa agrorezortu Richarda Takáča (Smer-SD), ktorí chcú revíziu národných parkov na Slovensku podľa medzinárodných štandardov.



"Z ich predchádzajúcich vyjadrení je evidentné, že majú na mysli ich preradenie do nižších stupňov ochrany. Zabúdajú pritom na fakt, že priamo IUCN, ktorého autoritou sa pri tom chcú zastrešovať, pripúšťa, že územie môže byť národným parkom aj vtedy, ak tieto kritériá bude spĺňať výhľadovo, to je v budúcnosti," povedal Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les. Zlý stav slovenských národných parkov je podľa neho do veľkej miery výsledkom vládnutia Smeru a SNS. "Znižovanie ochrany v národných parkoch je pokračovaním ich snáh územia národných parkov čo možno najviac sprístupniť ťažbe dreva, poľovníctvu a výstavbe," poznamenal Kameniar.



Redefinovanie národných parkov môže podľa Greenpeace znamenať katastrofu pre ochranu bohatstva, ktorú tieto oblasti predstavujú. "V realite môže znamenať ich zánik, prípadne zníženie stupňa ochrany, a to považujeme za neprípustné," uviedol.



Greenpeace poukázal aj na "večný súboj" medzi ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia. "Jedno využíva prírodné zdroje, ktoré naša krajina poskytuje, a to druhé ich chráni. Slávnostné potľapkávanie sa po pleciach oboch ministrov v kontexte ich výrokov však jasne ukazuje, že nemajú v pláne prírodu chrániť, ale skôr ju vyťažiť na maximum," skonštatoval Greenpeace.



Taký istý názor má aj iniciatíva My sme les. Ich lepšia spolupráca by podľa nej bola dobrou správou v prípade, že by ministerstvo pôdohospodárstva bolo schopné uznať oprávnené požiadavky envirorezortu vrátane dostatočnej územnej ochrany.



"Európskym cieľom je do roku 2030 chrániť 30 percent rozlohy Európskej únie a desať percent rozlohy v bezzásahovom režime. Avizované kroky ministrov idú nielen proti európskym cieľom, ale proti záujmom občanov Slovenska. Navyše, týmito opatreniami riskujú aj pokuty zo strany EÚ a prepadnutie eurofondov," upozornil Kameniar.



Taraba s Takáčom sa zhodli na revízii sústavy národných parkov, ktorá sa má udiať na základe medzinárodných kritérií. Až potom sa budú riešiť ich zonácie. Ministri zároveň ohlásili spoluprácu medzi rezortmi.