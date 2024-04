Enviroorganizácie vydali vyhlásenie ochrancov životného prostredia

Na snímke obec Slatinka počas stretnutia slovenských environmentálnych mimovládnych organizácií a odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme o súčasnom stave ochrany životného prostredia na Slovensku. Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava 22. apríla (TASR) - Desiatky environmentálnych organizácií a osobností vydali pri príležitosti Dňa Zeme Slatinské vyhlásenie ochrancov životného prostredia. Jeho podtitul je Za obranu našich domovov a prírodného dedičstva. Reagujú tak na súčasnú situáciu v krajine, ktorá znižuje doterajšie štandardy ochrany prírody, a tiež útočí na environmentalistov. Rovnako upozorňujú na zhoršujúcu sa situáciu vo svete súvisiacu s klimatickou krízou. TASR o tom informovala Lucia Szaboová z Klimatickej koalície s tým, že vyhlásenie zverejnili v Slatinke pod Poľanou.uvádzajú ochrancovia prírody.Svojím vyhlásením sa obracajú aj na verejnosť, ktorej záleží na ochrane prírody. Tá podľa signatárov znamená nielen čistý vzduch, vodu, životaschopné lesy, dostatok úrodnej pôdy či zdravých potravín, ale aj zdravie, prosperitu a bezpečnosť všetkých ľudí. "skonštatovali vo vyhlásení.Slatinka, kde ochrancovia vyhlásenie zverejnili, je podľa nich symbolom občianskej snahy o ochranu krajiny, keď jej hrozilo zaplavenie a obyvatelia dlho bojovali za jej záchranu. "píšu v spoločnom vyhlásení.Politici v parlamente aj vo vláde musia podľa signatárov prestať uprednostňovať svoj prospech pred záujmami ľudí a prírody. Štátne inštitúcie ochrany životného prostredia by mali opäť začať plniť svoje poslanie a envirorezort by sa mal vrátiť späť k skutočnej ochrane životného prostredia, tvrdia.Vyhlásenie zverejnilo 50 environmentálnych mimovládnych organizácií a podporilo ho viac ako 130 osobností.Ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) zaujíma, aby všetky možné zdroje išli do projektov, ktoré majú zmysel. Takým je podľa neho napríklad aj ten na Žitnom ostrove, kde rezort investoval 28 miliónov eur do odkanalizovania Kolárova. "," spomenul v pondelok vo svojom stanovisku pre TASR.