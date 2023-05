Enviropolícia pátra po páchateľovi, ktorý usmrtil bobrov európskych

Bratislava 11. mája (TASR) - Enviropolícia žiada verejnosť o pomoc pri zisťovaní po doposiaľ neznámom páchateľovi, ktorý usmrtil v katastrálnom území obce Zohor v okrese Malacky dvoch bobrov európskych. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z Prezídia Policajného zboru.



Spoločenská hodnota jedného zvieraťa je 2000 eur. "Neznámy páchateľ takýmto konaním usmrtil chránené živočíchy v rozsahu celkovej spoločenskej hodnoty 4000 eur," spresnila Hrabovská. K udalosti malo dôjsť od presne nezistenej doby do popoludňajších hodín 22. marca.



Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu možných svedkov, páchateľa, respektíve podozrivé osoby, prípadne by pomohli zistiť iné dôležité poznatky, ktoré by prispeli k objasneniu tejto veci môže verejnosť ohlásiť na telefónnom čísle +421 9610 50 423 alebo zaslať na e-mail enviropolicia@minv.sk.