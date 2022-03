Envirorezort a jeho organizácie sa v sobotu zapoja do Hodiny Zeme

Bratislava 26. marca (TASR) - Envirorezort a jeho organizácie sa v sobotu zapoja do celosvetovej iniciatívy Hodina Zeme. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) zároveň vyzval štátne inštitúcie, súkromné spoločnosti a občanov, aby v čase od 20.30 h do 21.30 h zhasli svetlá v budovách organizácií a vo svojich domácnostiach, a upriamili tak pozornosť na hrozbu klimatickej krízy. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie ministerstva.



Tohtoročný odkaz Hodiny Zeme je vyjadrenie solidarity s ľuďmi a s planétou. "Zhasnutie svetla je len symbolické gesto, ale keď to zmení pohľad na túto závažnú celosvetovú problematiku, čo i len hŕstke ľudí, stálo to za to," povedal Budaj. Všetci si podľa neho musia uvedomiť, že klimatická zmena nie je budúcnosť. "Deje sa to už tu a teraz a dotýka sa nás všetkých," podotkol.



Iniciatíva Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v Austrálii s cieľom upozorniť na dôsledky klimatickej krízy a od roku 2011 sa do iniciatívy zapája aj Slovensko. Viaceré hrady, mosty či iné stavby na Slovensku sa v sobotu v rámci Hodiny Zeme zahalia do tmy. Symbolickým zhasnutím spoločne upriamujú pozornosť na environmentálne hrozby, ktorým čelí planéta.