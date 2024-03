Envirorezort analyzuje celú situáciu okolo skládky vo Vrakuni

Bratislava 3. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR analyzuje celú situáciu okolo sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni. A to vrátane zmluvných vzťahov a navrhovaného technického riešenia. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie envirorezortu.



"Cieľom vedenia ministerstva je, aby sa envirozáťaže reálne odstraňovali a nielen míňali peniaze," skonštatovalo MŽP SR s tým, že o ďalšom postupne bude rezort v blízkej budúcnosti informovať.



Zatiaľ platí zmena plánu prác, o ktorú envirorezort požiadal z dôvodu viacerých nepredvídateľných okolností a ktorú koncom októbra 2023 schválil Okresný úrad Bratislava. V zmysle harmonogramu realizačného projektu by mali byť podzemná tesniaca stena a povrchová tesniaca vrstva vybudované do konca roka 2025. Sanácia podzemnej vody má pokračovať do konca roka 2026. Posanačné monitorovanie by malo byť ukončené v decembri 2027.



V rámci metódy tzv. enkapsulácie sa predpokladá aj čiastočné odťaženie kontaminovaných zemín. Na dekontamináciu podzemnej vody sa majú vybudovať dve sanačné stanice, dočasná a trvalá.



Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom sú zasiahnuté Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Spustenie sanačných prác sa očakávalo v roku 2018.