Envirorezort by mal predložiť materiál k zonáciám národných parkov

Bratislava 7. septembra (TASR) - Materiál k zonáciám národných parkov by malo ministerstvo životného prostredia v dohľadnej dobe predložiť na rokovanie vlády. Pre TASR to potvrdil hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák s tým, že sa pokračuje v rokovaniach.



Doterajšie neprijatie zonácií kritizuje mimoparlamentná strana Demokrati. Medzirezortné pripomienkové konanie k novým pravidlám pre Národný park (NP) Slovenský kras sa skončilo pred dvoma mesiacmi a vláda sa materiálom ešte nezaoberala. Tvrdí, že prijatie zonácií blokuje minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. "Veríme, že sa neriadi želaniami predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára, ktorý verejne vyzval úradnícku vládu zastaviť proces zonácií a nepokračovať v dokončení reformy národných parkov," skonštatoval expert strany na životné prostredie a bývalý štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča.



Agrorezort pre TASR reagoval, že vyhlasovanie chránených území neblokuje. Požaduje však zosúladenie predkladaných návrhov so Stratégiou environmentálnej politiky SR do roku 2030, legislatívnymi pravidlami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. "Zásadné rozpory ministerstva pôdohospodárstva k predkladaným materiálom sú od začiatku rovnaké a keďže neboli ani v aktuálnom legislatívnom procese odstránené, budeme na svojom stanovisku trvať," uviedol odbor komunikácie.



Kiča pripomína, že pokračovanie v reforme národných parkov je v programovom vyhlásení vlády odborníkov. Ministerstvo argumentuje tým, že ide o strednodobú prioritu a vláda tak len ponúkne konkrétne návrhy opatrení pre ďalší kabinet. "Znamená to, že schvaľovanie zonácií je v rozpore s prioritami a programovým vyhlásením súčasnej vlády," vysvetlilo.



Poslanec parlamentu Jaroslav Karahuta (Sme rodina) odmieta tvrdenia strany Demokrati o pripravenosti NP Slovenský kras na jeho zonáciu, označil ich za klamlivé. "Zásadne nesúhlasím s priebehom procesu prípravy a schvaľovania zonácie Slovenského krasu," povedal Karahuta.



Odmieta Kičove tvrdenia o tom, že zonácia je pripravená v zmysle zákona a má podporu dotknutých aj rady správy národného parku. "Za údajný súhlas so zonáciou považuje stanovisko samozvaných signatárov, z ktorých ani jeden, až na predsedu Rady Správy NP Slovenský Kras, nežije v národnom parku a nie je členom orgánu rady správy. Voči navrhovanej zonácii sa hrubo ohradili aj starostovia dotknutých miest a obcí pôsobiacich v NP Slovenský Kras," skonštatoval poslanec. Tvrdí, že na stretnutí starostov zo 47 prítomných vyjadrili nesúhlas so zonáciou všetci. Podľa neho im nepredložili žiadnu sociálno-ekonomickú analýzu dosahov na región.