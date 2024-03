Envirorezort: Čerpadlá typu voda-voda by mohli oslobodiť od poplatkov

Bratislava 22. marca (TASR) - Tepelné čerpadlá typu voda-voda by mohli byť oslobodené od odvádzania platieb a poplatkov za využívanie energetického potenciálu povrchových a podzemných vôd. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.



Cieľom návrhu je podľa rezortu odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel. "Plánom Európskej komisie je zdvojnásobiť mieru zavádzania tepelných čerpadiel v nasledujúcich piatich rokoch. Zároveň vyzvala členské štáty, aby v plnej miere využili opatrenia, ktoré by znížili bariéry pri prechode na čistú energiu, ako je využívanie tepelných čerpadiel," priblížilo MŽP. Zároveň doplnilo, že najvyššiu efektívnosť a najvyššie úspory primárnej energie je možné dosiahnuť práve pri systémoch tepelných čerpadiel voda-voda.



Rezort pripomenul, že v SR je v súčasnosti zavedená povinnosť odvádzať platby a poplatky za využívanie vôd pri tepelných čerpadlách systému voda-voda, ktoré majú podľa zákona slúžiť ako finančná náhrada za užívanie vôd. Tieto poplatky sú príjmom štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku.