Envirorezort chce merať znečistenie pri každej cementárni

Bratislava 25. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce merať znečistenie pri každej cementárni. Na základe meraní by malo byť možné vypracovať relevantné hodnotenie kvality ovzdušia. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MŽP. Zväz výrobcov cementu (ZVC) SR tvrdí, že cementárne sa snažia znížiť svoje environmentálne dosahy.



"Ak sa preukáže významný vplyv konkrétnej cementárne na kvalitu ovzdušia, v takom prípade bude potrebné prijať prísnejšie podmienky na prevádzku zdroja, čo môže znamenať aj sprísnenie emisných limitov, ale aj prijatie iných opatrení na obmedzenie fugitívnych emisií," vysvetľuje envirorezort.



ZVC SR konštatuje, že výroba cementu je energeticky náročný proces a cementárne sa tak radia k najväčším producentom oxidu uhličitého. Zväz však deklaruje, že cementárne ročne investujú do modernizácie výrobných liniek a procesov, ktoré znižujú environmentálne dosahy. "Vďaka týmto investíciám už dnes slovenské cementárne dosahujú podpriemerné hodnoty emisií oxidu uhličitého v porovnaní s priemerom Európskej únie. A chcú ísť ešte ďalej," tvrdí.



Slovenské cementárne podľa ministerstva už teraz spaľujú viac ako 320.000 ton tuhých alternatív palív, ktoré sú z nerecyklovateľných plastov a sú v nich náhradou uhlia. "Problémom je, že podiel slovenského odpadu v týchto cementárňach je iba 20 percent. Prvoradú úlohu preto vidíme v obmedzovaní prílevu zahraničného odpadu," uvádza odbor komunikácie.



Keďže väčšina odpadu končí na skládkach, cementárne sú nútené odpadové palivá dovážať zo zahraničia, uviedol na margo toho ZVC. To by podľa zväzu chceli cementárne zmeniť, potrebujú na to však podporu. "Legislatíva na Slovensku je momentálne nastavená spôsobom, že ekonomicky jednoznačne favorizuje skládkovanie zmesových odpadov tak, ako sú vytvorené. Deje sa tak vďaka extrémne nízkym poplatkom za skládkovanie, ktoré sú až 10-násobne nižšie, ako napríklad v Rakúsku, alebo 12-násobne nižšie, ako v Nemecku. Slovenskí výrobcovia cementu sú pripravení v plnej možnej miere zhodnocovať alternatívne palivá vyrobené z odpadov pochádzajúcich zo Slovenska, hneď ako legislatíva umožní nákladovo efektívnu výrobu takýchto palív," priblížil riaditeľ ZVC SR Rudolf Mackovič.



V hierarchii odpadového hospodárstva je energetické zhodnocovanie odpadov lepšie než skládkovanie. Spaľovanie však podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) bude nevyhnutné, ale iba dočasné riešenie, pretože má dosah na kvalitu ovzdušia. "Energetické zhodnocovanie odpadov na Slovensku v istom časovom úseku stúpne, aby sa ukončila éra skládkovania. Verím však, že ruka v ruke s tým pôjde aj obmedzovanie tvorby odpadov," poznamenal Budaj.



Zvyšovanie energetického zhodnocovania odpadu je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. "Ministerstvo ho podporí iba za podmienky splnenia všetkých prísnych legislatívnych požiadaviek. Na spaľovanie neseparovaného odpadu sú spaľovne, nie cementárne," tvrdí odbor komunikácie.



"Slovenskí výrobcovia cementu sú pripravení v plnej možnej miere zhodnocovať alternatívne palivá vyrobené z odpadov pochádzajúcich zo Slovenska, hneď ako legislatíva umožní nákladovo efektívnu výrobu takýchto palív," uzavrel prezident ZVC SR a predseda predstavenstva spoločnosti Cemmac Martin Kebísek.